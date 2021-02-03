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В Роспотребнадзоре спрогнозировали спад заболеваемости COVID к лету

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Заболеваемость коронавирусом в летний период станет минимальной. Такой прогноз в среду, 3 февраля, озвучила заместитель директора по клинической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Антонина Плоскирева.

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По ее словам, в 19 российских регионах наблюдается спад заболеваемости, среди них находится Москва. Еще более чем в 60 регионах обстановка в COVID-19 становится более стабильной.

Специалист также выразила надежду, что коронавирус проявит характерную для всех респираторных инфекций сезонность.

«В летний период эти инфекции не регистрируются, а максимальная заболеваемость отмечается зимой», — отметила Плоскирева в беседе с Интерфаксом.

Кроме того, она подчеркнула, что обстановка в стране во многом зависит от ответственности граждан и темпов вакцинации.

Накануне доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский сообщил, что Россия уже подошла к пику заболеваемости коронавирусом, после чего в крупных регионах будет наблюдаться снижение количества новых случаев. Также инфекционист подчеркнул, что при анализе статистики по новым случаям COVID-19 и корреляции этих цифр с высоким уровнем охвата тестирования можно говорить о выходе России на плато по заболеваемости коронавирусом и даже снижении этого уровня.

Ранее, 28 января, президент России Владимир Путин отмечал, что пандемия коронавируса постепенно отступает, а уровень заболеваемости в стране составляет 12 человек на 100 тыс. населения, однако расслабляться еще рано.

С 18 января в России началась масштабная вакцинация населения от COVID-19. О необходимости этого заявил глава государства. Кроме того, президент выразил мнение, что российская вакцина от коронавируса является лучшей в мире, что сейчас показывает практика.

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