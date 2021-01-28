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Путин заявил об отступлении пандемии коронавируса

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Пандемия коронавируса постепенно отступает, однако расслабляться еще рано. Об этом заявил президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства 28 января.

Третий не лишний: как новая вакцина изменит борьбу с коронавирусом
Препарат против COVID-19 от Центра имени Чумакова поступит в гражданский оборот в ближайшие месяцы

«Объективные данные, о которых мы знаем, говорят о том, что действия, предпринимаемые нами по борьбе с угрозой распространения инфекции ковидной, соответствуют уровню угроз, которые она представляет для наших граждан, и в целом дают положительные результаты. Пандемия действительно постепенно отступает», — сказал он.

Путин отметил, что количество заболевших и выздоравливающих сокращается.

Уровень заболеваемости в России сейчас составляет 12 человек на 100 тыс. населения. Этот показатель, подчеркнул президент, в четыре раза ниже, чем во многих европейских странах.

Однако расслабляться в свете улучшения ситуации преждевременно.

«В своих разговорах с руководителями регионов все время говорю о необходимости соблюдать меры предосторожности и требования санитарных врачей, иметь резервы коечного специализированного фонда и всех необходимых средств для борьбы с коронавирусной инфекцией, включая средства индивидуальной защиты и медицинские препараты для борьбы с инфекцией», — добавил Путин.

Он также напомнил о начале массовой вакцинации, которая стартовала 18 января. Вакцинация от коронавируса должна выйти на показатели прививочной кампании от гриппа, заметил президент.

За минувшие сутки в России выявили 19 138 новых случаев заболевания COVID-19 в 85 регионах. Наибольшее число заболевших — в Москве (2897), Санкт-Петербурге (2128) и Московской области (939).

По словам заместителя мэра Москвы Анастасии Раковой, в столице наблюдается устойчивый тренд на снижение заболеваемости коронавирусом.

Гражданам предлагают сделать прививку препаратом «Спутник V», который стал первой в России и в мире вакциной от коронавируса. Кроме того, зарегистрирована вакцина «ЭпиВакКорона» от центра «Вектор», третья российская вакцина от COVID-19, разработанная Центром Чумакова, может поступить в гражданский оборот в марте.

Актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии: 8 (800) 2000-112.

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