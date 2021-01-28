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В России за сутки зафиксировали 19 138 новых случаев COVID-19

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В России за минувшие сутки выявили 19 138 новых случаев заболевания COVID-19 в 85 регионах. Об этом сообщил в четверг, 28 января, оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

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Наибольшее число заболевших — в Москве (2897), Санкт-Петербурге (2128) и Московской области (939).

За прошедшие сутки было зарегистрировано 575 случаев летального исхода от осложнений, вызванных COVID-19. Выздоровели 26 775 человек.

За все время распространения коронавируса зафиксировано 3 793 810 случаев COVID-19. Полностью выздоровели 3 229 258 человек, скончались 71 651 человек.

Ранее в этот день заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов назвал условие снижения заболеваемости COVID-19. По словам эксперта, волнообразные колебания в суточной заболеваемости прекратятся, когда 60% взрослого населения страны будут вакцинированы.

Сотрудник Центра имени Гамалеи, академик РАН, вирусолог Феликс Ершов рассказал, что снятие ограничений по коронавирусу в России может стать возможным уже к лету. Он отметил, что все указывает на то, что пандемия в стране пошла на спад.

18 января в России началась массовая вакцинация от коронавирусной инфекции. О необходимости начала кампании заявлял президент РФ Владимир Путин. Глава государства отмечал, что российская вакцина от COVID-19 является лучшей в мире, что показывает практика.

Гражданам предлагают сделать прививку вакциной «Спутник V». Она разработана Центром имени Гамалеи и стала первой в мире и РФ вакциной от коронавируса. Итоговая эффективность препарата составила 91,4%. В отношении тяжелых случаев коронавируса эффективность составила 100%.

Актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии: 8 (800) 2000-112.

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