Власти Москвы заявили об устойчивом снижении заболеваемости COVID-19

Заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова рассказала, что в столице наблюдается устойчивый тренд на снижение заболеваемости коронавирусом. 28 января она также сообщила о возвращении части медицинских учреждений, переделанных для больных COVID-19, к обычному формату работы.

Ракова отметила, что наблюдается сокращение числа госпитализаций пациентов с коронавирусной инфекцией. По словам заммэра, в Москве свободна половина коек, предназначенных для заболевших инфекцией, поэтому часть медицинских учреждений вернется к своей стандартной работе.

«С сегодняшнего дня пять стационаров на 2,2 тыс. коек возвращаются к своей обычной работе. Они будут принимать пациентов с неинфекционными заболеваниями по своим профилям. Это больницы им. Ф.И. Иноземцева, им. С.С. Юдина, № 51, два корпуса больницы им. С.И. Спасокукоцкого и Научно-практический центр наркологии. Один корпус ГКБ им. С.И. Спасокукоцкого продолжит лечение больных коронавирусом. При этом остающийся в работе специализированный инфекционный коечный фонд имеет достаточный резерв, полностью отвечающий потребностям города», — рассказала Анастасия Ракова.

В ближайшее время в клиниках будет проводиться специализированная санитарная обработка, весь персонал больниц пройдет тестирование на коронавирусную инфекцию.

Госпитализация в пять выведенных из режима COVID-19 клиник будет осуществляться через отдельный вход, а интервал приема между пациентами составит 15 минут. Также в помещениях предусмотрят дополнительное проветривание и обеззараживание воздуха. Койки в палатах будут установлены с увеличенными расстоянием.

Как отметила Ракова, сейчас санитарную обработку также проходят больницы № 52, № 4, имени братьев Бахрушиных, детская больница имени Башляевой. После уборки в этих учреждениях возобновят прием больных коронавирусом. Подобная уборка со временем будет проведена во всех госпиталях.

«Это позволить снизить риск развития у больных бактериальных осложнений», — дополнила Ракова.

Ранее 28 января стало известно, что за минувшие сутки в России выявили 19 138 новых случаев заболевания COVID-19 в 85 регионах. Наибольшее число заболевших — в Москве (2897), Санкт-Петербурге (2128) и Московской области (939).

Актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии: 8 (800) 2000-112.