В Центре им. Чумакова назвали сроки введения вакцины в гражданский оборот

Вакцина от коронавируса Центра Чумакова может поступить в гражданский оборот в марте, сообщил в четверг, 21 января, генеральный директор центра Айдар Ишмухаметов в интервью телеканалу «Россия 24» (ВГТРК).

«В середине февраля, если нам будет выписано разрешение, мы сможем предоставить наши образцы в так называемый выпускающий контроль, который займет месяц. В середине марта возникнет период, когда в случае уже положительного решения выпускающего контроля будет разрешен гражданский оборот», — сказал он.

По словам гендиректора центра, разработанная вакцина после первого укола показывает до 70% иммунологической эффективности, а после второго укола — до 90%.

Результаты второй фазы исследований, как отметил Ишмухаметов, говорят об иммунологической эффективности прививки.

В год Центр имени Чумакова планирует выпускать 7–10 млн доз вакцины, добавил он.

«Наш лимит — это 7–10 млн доз в год на сегодняшний день. Тем не менее этот объем может быть увеличен, возможно, просто увеличен, возможно, за счет других вакцин, которые мы производим», — подчеркнул глава центра.

Он также уточнил, что на сегодняшний день «с учетом того, что основным в производстве является человеческий фактор, а не «железо», то с учетом нашей базы производство будет организовано на базе центра». Однако, по словам Ишмухаметова, через пару месяцев производство может быть запущено на частных предприятиях.

18 января вице-премьер России Татьяна Голикова рассказала, что препарат «КовиВак» Центра имени Чумакова будет масштабно использоваться при вакцинации населения с начала апреля.

Центр имени Чумакoва 25 сентября 2020 года пoлучил разрешениe Минздравa России на клинические испытaния вaкцины на добровoльцах.

В центре разработана так называемая цельновирионная вакцина — в ее основе используется коронавирус SARS-CoV-2, который специально обработан так, что лишился своих инфекционных свойств, но при этом сохраняет способность вызывать иммунную реакцию.

Первая в России и мире вакцина от коронавируса была зарегистрирована 11 августа 2020 года. Препарат «Спутник V» разработали в Центре имени Гамалеи. О регистрации второй вакцины стало известно 14 октября. Ее назвали «ЭпиВакКорона», разработал препарат государственный научный центр «Вектор».