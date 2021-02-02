Инфекционист заявил о подходе России к пику заболеваемости COVID-19

Россия уже подошла к пику заболеваемости коронавирусом, после чего в крупных регионах будет наблюдаться снижение количества новых случаев. Об этом во вторник, 2 февраля, заявил «РИА Новости» кандидат медицинских наук, доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский.

«За это время, с высокой долей вероятности, количество людей, имеющих иммунитет, еще выросло, и вполне вероятно, что мы уже подходим к какому-то пику, когда мы будем видеть только снижение заболеваемости, во всяком случае, по крупным регионам», ― сказал он агентству.

Вознесенский напомнил, что в ноябре прошлого года мэр Москвы Сергей Собянин и эксперты Роспотребнадзора говорили о том, что около или даже более 50% населения крупных городов уже имеют иммунитет к этой инфекции.

Также инфекционист подчеркнул, что при анализе статистики по новым случаям COVID-19 и корреляции этих цифр с высоким уровнем охвата тестирования можно говорить о выходе России на плато по заболеваемости коронавирусом и даже снижении этого уровня.

Ранее, 28 января, президент России Владимир Путин отмечал, что пандемия коронавируса постепенно отступает, а уровень заболеваемости в стране составляет 12 человек на 100 тыс. населения, однако расслабляться еще рано.

С 18 января в России началась масштабная вакцинация населения от COVID-19. О необходимости этого заявил глава государства. Кроме того, президент выразил мнение, что российская вакцина от коронавируса является лучшей в мире, что сейчас показывает практика.

Граждан прививают препаратом «Спутник V». Он разработан центром им. Гамалеи и стал первой в мире и в России вакциной от этого вируса. Итоговая эффективность препарата составила 91,4%. В отношении тяжелых случаев коронавируса эффективность составила 100%.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря 2019 года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 210 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

По последним данным, в России выявлено 3 884 730 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 74 158 летальных исходов, выздоровели 3 340 545 человек.

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