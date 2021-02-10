Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Мир
В Казахстане заявили о переходе в зону низкого риска по коронавирусу
Мир
Бахрейн зарегистрировал российскую вакцину от коронавируса «Спутник V»
Политика
Госдума приняла в первом чтении законопроект о штрафах за реабилитацию нацизма в Сети
Авто
Глава Renault Лука де Мео рассказал о новой Lada Niva
Общество
Вакцину от COVID-19 для животных создадут в апреле
Экономика
ЦБ в 2020 году выявил более 1,5 тыс. нелегальных финансовых организаций
Мир
Около 60% украинцев заявили о недоверии Зеленскому
Общество
В Москве заявили о готовности коммунальных служб к предстоящим снегопадам
Общество
Регионы России получили уже около 4 млн доз вакцины от COVID-19
Сюжет:

Песков прокомментировал отмену обязательного ношения масок в ряде регионов

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Власти российских регионов, принимая решение об отмене обязательного масочного режима, исходят из положения дел на местах. Об этом заявил в среду, 10 февраля, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Снимают корону: когда в России отменят масочный режим
В Роспотребнадзоре назвали условие возвращения к обычной жизни

«В данном случае регион реализует свои особые ковидные полномочия и принимает решение в соответствии с положением дел на местах», — сказал Песков «РИА Новости».

Накануне стало известно, что власти Удмуртии решили с 12 февраля отменить обязательное ношение масок. Теперь это будет носить рекомендательный характер.

Одновременно с этим власти попросили тех, кто не переболел COVID-19 или недавно вакцинировался, беречь себя и использовать средства защиты.

Вслед за Удмуртией аналогичное решение приняли власти Чечни. Глава республики Рамзан Кадыров сообщил в среду, что в Чечне отменяется обязательное ношение масок в общественных местах, но остается рекомендация носить их.

Ранее 28 января глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в 2021 году масочный режим в общественных местах может быть отменен. Кроме того, она отметила, что антитела к коронавирусной инфекции в среднем выработались примерно у 20–25% россиян.

С 18 января в России началась масштабная вакцинация населения от COVID-19. О необходимости этого заявил президент страны Владимир Путин. Граждан прививают препаратом «Спутник V», разработанным Центром имени Гамалеи, — первой зарегистрированной в мире и в РФ вакциной от коронавируса.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021