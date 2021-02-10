Песков прокомментировал отмену обязательного ношения масок в ряде регионов

Власти российских регионов, принимая решение об отмене обязательного масочного режима, исходят из положения дел на местах. Об этом заявил в среду, 10 февраля, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«В данном случае регион реализует свои особые ковидные полномочия и принимает решение в соответствии с положением дел на местах», — сказал Песков «РИА Новости».

Накануне стало известно, что власти Удмуртии решили с 12 февраля отменить обязательное ношение масок. Теперь это будет носить рекомендательный характер.

Одновременно с этим власти попросили тех, кто не переболел COVID-19 или недавно вакцинировался, беречь себя и использовать средства защиты.

Вслед за Удмуртией аналогичное решение приняли власти Чечни. Глава республики Рамзан Кадыров сообщил в среду, что в Чечне отменяется обязательное ношение масок в общественных местах, но остается рекомендация носить их.

Ранее 28 января глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в 2021 году масочный режим в общественных местах может быть отменен. Кроме того, она отметила, что антитела к коронавирусной инфекции в среднем выработались примерно у 20–25% россиян.

С 18 января в России началась масштабная вакцинация населения от COVID-19. О необходимости этого заявил президент страны Владимир Путин. Граждан прививают препаратом «Спутник V», разработанным Центром имени Гамалеи, — первой зарегистрированной в мире и в РФ вакциной от коронавируса.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.