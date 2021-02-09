В Удмуртии отменили обязательный масочный режим и ряд других ограничений

Глава Удмуртии Александр Бречалов во вторник, 9 февраля, объявил, что с 12 февраля в республике масочный режим будет носить рекомендательный характер. Об этом он заявил во время прямого эфира в своих соцсетях.

Кроме того, с 10 февраля будут сняты ограничения по режиму работы кафе и ресторанов, кинотеатров, театров и других культурно-досуговых учреждений.

«Спортивные соревнования будут разрешены для жителей всех возрастов, за исключением категории 65+, и при соблюдении заполнения зрителями половины залов», — заявил Бречалов.

Также увеличилось число возможных гостей при торжественной регистрации брака. Теперь на церемонии может присутствовать до 20 человек. В детсадах персонал вместе с родителями вправе определить, могут ли родители присутствовать на мероприятиях с обязательным соблюдением мер безопасности. То же самое касается и дополнительных секций, и кружков. По решению коллектива и родителей занятия могут быть возобновлены.

Как отметил глава республики, ситуация с коронавирусом в Удмуртии в настоящее время стабильная и контролируемая, свободна почти половина коек в COVID-центрах. По его словам, если динамика по заболеваемости не будет ухудшаться, то с 15 февраля часть ковидных коек будут переведены в штатный режим работы.

Бречалов подчеркнул роль вакцинации в стабилизации ситуации.

«На сегодняшний день в республике работает 41 пункт вакцинации во всех муниципальных образованиях. Уже получено более 29 тыс. доз вакцины. Привито всего 10 027 человек, это первый компонент, 986 человек привиты вторым компонентом», — пояснил руководитель Удмуртии.

С 18 января в России началась масштабная вакцинация населения от COVID-19. О необходимости этого заявил президент страны Владимир Путин. Граждан прививают препаратом «Спутник V», разработанным Центром имени Гамалеи, — первой зарегистрированной в мире и в РФ вакциной от коронавируса.

Согласно опубликованным в феврале авторитетным медицинским журналом The Lancet результатам третьей фазы клинических испытаний этой вакцины, эффективность препарата составила 91,6% после анализа данных свыше 19 тыс. добровольцев. При этом показатель среди группы добровольцев старше 60 лет составил 91,8%.

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