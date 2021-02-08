Снимают корону: когда в России отменят масочный режим

В Роспотребнадзоре заявили, что уже в 2021 году в России могут отменить масочный режим. По словам представителей организации, для этого граждане должны ответственно относиться к мерам профилактики коронавируса. В свою очередь, власти Москвы отмечают, что число заболевших и госпитализированных неуклонно снижается. Чиновники обещают в ближайшие месяцы отменить все ограничения. «Известия» разбирались в ситуации.

Когда разрешат снять маски

Россияне смогут уже в этом году отказаться от ношения масок в общественных местах. Об этом заявила заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная. «Главное — не расслабляться и продолжать соблюдать меры профилактики. В этом случае в 2021 году у нас будут все перспективы снять маски. Во многом это зависит от нас самих », — объяснила она.

По словам Пшеничной, эпидемия прекратится, когда иммунитет к коронавирусу выработает 60–70% населения . «Эпидемическая кривая COVID-19 демонстрирует устойчивое снижение заболеваемости и внушает оптимизм. Это косвенно может отражать увеличение иммунной прослойки населения, продолжающей расти быстрыми темпами в результате широкомасштабной вакцинации», — пояснила представитель Роспотребнадзора.

Снимают корону Фото: РИА Новости/Александр Вильф

При этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков предположил, что достаточный иммунитет у россиян выработается к середине лета. «То есть август уже будет, что называется, с открытым забралом», — отметил он. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова уточнила, что для формирования коллективного иммунитета вакцинироваться должны 68,6 млн россиян . Она также подчеркнула, что до достижения этого показателя гражданам следует соблюдать все введенные ограничительные меры.

В свою очередь, власти Москвы отметили, что число заболевших и госпитализированных неуклонно снижается. Заммэра столицы Владимир Ефимов пообещал, что в ближайшие месяцы жители города смогут вернуться к полноценной жизни . Чиновник подчеркнул, что число заболевших коронавирусом снижается из-за массовой вакцинации. Кроме того, ситуация улучшается из-за сохраняющихся ограничений — масочного режима и социального дистанцирования.

Как отменяют другие ограничения

В оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса сообщают, что 7 февраля в России после заражения коронавирусом выписали 19 884 человека. Это на 3836 превышает суточное число выявленных заболевших. Число смертей за сутки оказалось минимальным за два месяца. В Москве за последние сутки COVID-19 выявили у 1728 человек. Это минимальное число заразившихся за день с сентября. Эксперт по статистике и моделированию Центра экономических исследований Агаси Тавадян прогнозирует, что к марту число заболевших в Москве упадет до 600 человек в день.

Снимают корону Фото: РИА Новости/Михаил Воскресенский

На таком фоне регионы постепенно отменяют строгие ограничения. В Москве 22 января возобновили работу музеи и библиотеки. 27 января ночью заработали рестораны, бары и ночные клубы. Власти отменили также требование о переводе 30% сотрудников на удаленную работу. При этом в офисах по-прежнему запрещено появляться сотрудникам старше 65 лет и тем, кто страдает хроническими заболеваниями. 8 февраля в Москве возобновились очные занятия в вузах. Учащимся разблокировали транспортные карты, позволяющие ездить по льготным ценам.

Почти все ограничения сняли в Московской области. « Мы, по сути, переходим в штатный режим работы. Массовые мероприятия остались в ограничении, но трибуны стадионов можно посещать при соблюдении определенных стандартов», — сказал губернатор региона Андрей Воробьев. Он добавил, что теперь власти Московской области смогут сосредоточиться на развитии экономики.

В Санкт-Петербурге ресторанам и кафе также разрешили работать ночью. Предельную заполняемость залов в кинотеатрах и на концертах увеличили до 50%. Ранее действовало ограничение в 25%. Зрителям разрешили посещать спортивные мероприятия. По состоянию на 8 февраля в «ковидных» стационарах число свободных коек достигло 43%. В связи с этим ряд больниц переводят в обычный режим работы.

Правительство России также сняло ряд ограничений. С 8 февраля в России открылось авиасообщение с Грецией и Сингапуром, возобновилось железнодорожное сообщение с Белоруссией. Увеличилось количество регулярных рейсов в Киргизию, с 15 февраля Россия возобновит полеты в Азербайджан и Армению.

Снимают корону Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Ослаблению ограничений способствует вакцинация граждан. В России применяют разработанный Центром Гамалеи препарат «Спутник V», который состоит из двух компонентов и вводится в два этапа. По данным вице-премьера Татьяны Голиковой, в стране уже произведено 8,62 млн доз прививки. При этом увеличивается спрос на препарат и за пределами страны. 2 февраля журнал The Lancet опубликовал результаты третьей фазы клинических исследований. Испытания показали, что эффективность «Спутника V» достигает 91,6%, антитела к коронавирусу после вакцинации обнаружили у 98% добровольцев. По состоянию на 7 февраля российский препарат зарегистрирован в 19 странах.

Что происходит в других странах

Всего в мире с начала пандемии коронавирус выявили у 105 млн человек, число жертв составило 2,3 млн человек. Лидеры по заболеваемости — США, Индия и Бразилия. По смертности — США, Бразилия и Мексика.

В ряде стран ужесточают ограничения. Так, в Нидерландах в конце января объявили о введении комендантского часа. Несколько дней после этого в стране бушевали акции протеста. Митинги проходили по одному сценарию: ближе к началу комендантского часа на улицы выходили толпы людей, которые отказывались выполнять требования полиции и целенаправленно шли на конфронтацию. Демонстранты били витрины магазинов, переворачивали машины и забрасывали силовиков петардами и камнями. В ответ сотрудники правоохранительных органов применяли дубинки, водометы и слезоточивый газ.

Снимают корону Фото: REUTERS/ Wolfgang Rattay