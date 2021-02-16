Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Наука
В NASA заявили о готовности аппарата Perseverance сесть на Марс 18 февраля
Мир
Крупные автопроизводители в США приостановили работу из-за непогоды
Спорт
ЦСКА в девятый раз выиграл дивизион Тарасова
Общество
В РФ с марта станет обязательной установка пожарной сигнализации в новостройках
Армия
Истребители Су-57 начнут применять совместно с дронами «Охотник»
Мир
Новые типы коронавируса выявили во всех провинциях Канады
Общество
В Госдуму внесли проект о внесудебной блокировке сайтов с клеветой
Мир
В ФРГ заявили о закрытом характере переговоров с США по «Северному потоку – 2»
Общество
Курорт «Эльбрус» снова закрыли из-за двухметрового снега в горах
Сюжет:

В ВОЗ затруднились назвать сроки окончания пандемии COVID-19

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в РФ Мелита Вуйнович не смогла сказать, когда закончится пандемия коронавирусной инфекции.

«Главная цель второго этапа миссии ВОЗ — найти источник SARS-CoV-2 в природе»
Эксперт группы ВОЗ от России Владимир Дедков — о работе в Китае и задачах по продолжению исследований

По ее словам, ситуация будет зависеть от нескольких критериев. В частности, число заболевших одновременно во всех регионах мира должно упасть ниже эпидемиологического порога.

«На самом деле тогда, когда нагрузка на систему здравоохранения не будет такая, что она мешает нормальной работе системы здравоохранения. Когда это будет, тяжело сказать», — отметила Вуйнович в эфире «Россия 1».

Ранее в этот день Войнович заявила, что третья волна пандемии COVID-19 возможна, если люди будут игнорировать меры предосторожности.

При этом врач-инфекционист Евгений Тимаков ранее допустил, что весенний всплеск заболеваемости COVID-19 скорее всего произойдет в России. По его мнению, он придется на середину апреля.

15 февраля глава ВОЗ Тедрос Гебрейесус рассказал, что число новых случаев коронавирусной инфекции в мире снижается на протяжении пяти недель подряд. Отмечается, что за пять недель количество заболевших, которое фиксируются каждые 7 дней, уменьшилось почти в два раза.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021