В ВОЗ затруднились назвать сроки окончания пандемии COVID-19

Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в РФ Мелита Вуйнович не смогла сказать, когда закончится пандемия коронавирусной инфекции.

По ее словам, ситуация будет зависеть от нескольких критериев. В частности, число заболевших одновременно во всех регионах мира должно упасть ниже эпидемиологического порога.

«На самом деле тогда, когда нагрузка на систему здравоохранения не будет такая, что она мешает нормальной работе системы здравоохранения. Когда это будет, тяжело сказать», — отметила Вуйнович в эфире «Россия 1».

Ранее в этот день Войнович заявила, что третья волна пандемии COVID-19 возможна, если люди будут игнорировать меры предосторожности.

При этом врач-инфекционист Евгений Тимаков ранее допустил, что весенний всплеск заболеваемости COVID-19 скорее всего произойдет в России. По его мнению, он придется на середину апреля.

15 февраля глава ВОЗ Тедрос Гебрейесус рассказал, что число новых случаев коронавирусной инфекции в мире снижается на протяжении пяти недель подряд. Отмечается, что за пять недель количество заболевших, которое фиксируются каждые 7 дней, уменьшилось почти в два раза.