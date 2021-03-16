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Южноафриканский штамм коронавируса выявили в России

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В России выявили южноафриканский штамм коронавирусной инфекции, сообщается на сайте Роспотребнадзора во вторник, 16 марта.

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Отмечается, что в рамках мониторинга изолятов SARS-CoV-2 в России было собрано более 8,1 тыс. образцов клинического материала от лиц, которые подлежат обследованию с учетом эпидемиологической обстановки (в частности, те, кто приехал из-за рубежа).

«Выявлено 28 изолятов, относящихся к британскому варианту, два — относящихся к южноафриканскому варианту; изолятов, относящихся к бразильскому варианту, не выявлено. В 16 случаях выявлены другие мутации», — сказано в сообщении.

Мониторинг продолжается, ситуация остается на контроле Роспотребнадзора.

Ранее, 10 марта, глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в России пока нет широкого распространения новых мутаций коронавирусной инфекции.

Также Попова выразила уверенность, что люди, переболевшие распространенными на территории России мутациями COVID-19, а также сделавшие прививку, не заразятся британским штаммом.

В свою очередь член-корреспондент РАН Александр Горелов сообщил, что новые штаммы коронавируса не влияют на тяжесть течения заболевания ни у детей, ни у взрослых.

В середине декабря 2020 года в Великобритании заявили об обнаружении нового штамма коронавируса SARS-CoV-2. Британский премьер-министр Борис Джонсон тогда сообщил, что штамм распространяется на 70% быстрее своего предшественника. Многие страны ограничили транспортное сообщение с Соединенным Королевством, а в самой стране были ужесточены противокоронавирусные меры.

Об обнаружении новой мутации коронавируса SARS-CoV-2 в Южно-Африканской Республике стало известно 19 декабря. По мнению экспертов, южноафриканский штамм коронавируса опаснее британского, так как приобретает мутации для повторного заражения людей.

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