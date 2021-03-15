Проводы ковида: 50% жителей крупных городов имеют антитела к коронавирусу

Завершен очередной этап исследования, которое дает представление об общепопуляционном иммунитете к COVID-19 в крупных городах России. Он показал, что больше чем у половины жителей мегаполисов есть антитела к новому коронавирусу. Специалисты изучали Санкт-Петербург, но ученые утверждают, что и в других крупных городах страны пропорции имеющих и не имеющих антитела к SARS-CoV-2 аналогичны. Выводы исследования позволяют говорить о переломе в развитии пандемии. По мнению ученых, новые всплески могут вызвать только резкое падение титров антител у переболевших и привитых (а этого пока не наблюдается), либо новые штаммы вируса.

По образу и подобию

Около половины населения крупных городов России имеют антитела к SARS-CoV-2. К такому выводу пришла группа специалистов из Европейского университета в Санкт-Петербурге, клиники «Скандинавия», лаборатории «Генетико», НИИ гриппа им. А.А. Смородинцева Минздрава РФ и компании «Полиметалл».

— В ходе исследования в период с 21 февраля по 5 марта по выборке, репрезентативной населению города, у 53,4% участников тест на антитела к новому коронавирусу дал положительный результат (разброс значений находится в диапазоне от 47,5 до 59,4%). В ходе предыдущего исследования в ноябре 2020 года этот показатель составлял 24%, — сообщил «Известиям» руководитель исследования, директор Института междисциплинарных медицинских исследований Европейского университета в Санкт-Петербурге, научный сотрудник НМИЦ онкологии им. Н.Н. Петрова Минздрава России Антон Барчук.

Он отметил, что более чем двукратное увеличение обладателей антител произошло в течение зимних месяцев.

Сопоставив статистические данные распространения инфекции в крупных городах страны и особенности внутренней мобильности населения разных городов, ученые сделали вывод, что Северную столицу можно считать модельным городом с точки зрения наличия у жителей антител к SARS-CoV-2.

Проводы ковида2 Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков

— Петербург по вовлеченности в пандемию несколько отстает от Москвы, а другие крупные города немного отстают от Петербурга, — отметил Антон Барчук. — Общая картина развития пандемии в Петербурге и других городах-миллионниках сопоставима.

Принципиальных различий нет даже с учетом того, что в Северной столице велик процент пожилых людей и в связи с этим в мегаполисе более высокая смертность от COVID-19, добавил специалист.

— В Петербурге дела обстоят примерно так же, как и в остальных миллионниках, — подтвердил старший научный сотрудник лаборатории математического моделирования и нелинейной динамики молодежного НИИ СПбГЭТУ «ЛЭТИ» Артур Каримов.

Но при 50-процентном уровне популяционного иммунитета число новых случаев коронавирусной инфекции должно было бы снижаться быстрее, чем сейчас, полагает эксперт.

Общая картина популяционного иммунитета в Санкт-Петербурге и других крупных городах выражается числами одного порядка, согласен заведующий учебно-научной лабораторией социологии образования и науки Высшей школы экономики Даниил Александров.

— Могут быть расхождения в 10%, но не на порядок. Различия могут быть связаны с большей или меньшей внутренней мобильностью. Там, где люди интенсивнее передвигаются по городской агломерации, эпидемия развивается быстрее и популяционный иммунитет будет выше, — отметил эксперт.

Вклад вакцинации

Исследователи ведут мониторинг на протяжении десяти месяцев и впервые картина усложнилась благодаря массовой вакцинации. Участников исследования просили указать в анкете, делали ли они прививку, а также количество полученных инъекций.

Проводы ковида1 Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

— По данным нашего опроса, число вакцинированных составило 10,7% от всей выборки. По официальным данным, на 5 марта 2021 года в Петербурге было привито 6,2% жителей. Очевидно, что наша выборка смещена в пользу более склонных вакцинироваться людей. Однако порядок согласуется с текущими официальными значениями, — прокомментировал соавтор исследования, ассоциированный профессор по эмпирико-правовым исследованиям Европейского университета в Санкт-Петербурге Дмитрий Скугаревский. — Нельзя исключить, что кто-то вакцинировался в других городах, например, в Москве, а также был привит в рамках исследований.

У респондентов не спрашивали, какой вакциной они прививались, но в последующих опросах специалисты сделают и это, уточнил ученый.

Контроль над инфекцией

Результаты исследования позволили оценить достижимость популяционного иммунитета, полагают опрошенные «Известиями» эксперты.

— С уверенностью можно говорить, что Петербург, а значит, и другие крупные города России, подходят к условной отметке коллективного или популяционного иммунитета, — отметил Антон Барчук.

Более 50% носителей антител достаточно для того, чтобы стабилизировать ситуацию и вести ее к неуклонному уменьшению заболеваемости , уточнила соавтор исследования, заместитель директора НИИ гриппа им. А.А. Смородинцева по научной работе Дарья Даниленко.

— Впрочем, о том, что инфекция контролируется, говорить еще рано. Чтобы достичь популяционного иммунитета, эта цифра должна стремиться к 70, а лучше к 80% , — уточнила она в беседе с «Известиями».

Проводы ковида3 Фото: РИА Новости/Александр Кряжев

При условии нарастающих темпов вакцинации взять инфекцию под контроль и начать возвращение к нормальной жизни можно будет к середине лета , добавила эксперт.

Помимо увеличения числа переболевших и вакцинированных на прирост заболевших влияет и постепенное снятие ограничительных противоэпидемических мер, добавляют исследователи. А это корректирует прогнозы развития ситуации.

С начала пандемии группа провела четыре исследования популяционного иммунитета на выборке в 2,5 тыс. человек. В перспективе предполагается провести по крайней мере еще одно, уточнил Антон Барчук. Затем группа сосредоточит внимание на том, как долго сохраняются антитела у тех, кто переболел, и у тех, кто привился, добавил ученый. От этого зависит возможность возврата пандемии. Другой фактор риска — появление новых вариантов коронавируса, как, например, британский или южноафриканский, добавила Дарья Даниленко. У НИИ гриппа пока нет собственных экспериментальных данных о том, могут ли эти штаммы вызвать COVID-19 у тех, кто вакцинировался или переболел, отметила она.