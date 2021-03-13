Сняли с языка: «географические» пятна могут быть симптомом COVID-19

Характерные пятна на поверхности языка могут говорить об инфицированности SARS-CoV-2. К такому выводу пришли ученые в ходе исследования симптомов COVID-19, основанного на данных, полученных от 4,5 млн пользователей приложения ZOE COVID-19 Symptom Study app. Они ежедневно сообщают о том, как у них развивается болезнь. О связи «географического» языка с COVID-19 упоминается также в нескольких научных работах. Впрочем, российские эксперты не рекомендуют ставить диагноз по этому симптому, так как похожие пятна связаны и с другими заболеваниями.

Новый симптом

Известный британский врач, профессор Королевского колледжа в Лондоне Тим Спектор утверждает, что характерные пятна на языке, из-за чего его называют географическим, могут быть симптомом заболевания COVID-19. К такому выводу доктор пришел на основании сообщений пользователей приложения ZOE Symptom Study, в котором зарегистрировано более 4,5 млн человек. Исследовательский проект, научную команду которого возглавляет Тим Спектор, был открыт в марте 2020 года, чтобы собрать как можно больше данных о новой болезни и прогнозировать дальнейшее развитие пандемии.

Добровольные участники исследования, заразившиеся коронавирусом, ежедневно предоставляют всю информацию о своем самочувствии, которую затем подвергают обработке при помощи специально разработанного алгоритма. «Каждый пятый пациент с COVID-19 демонстрирует необычные симптомы, которые не входят в список официальных, как, например, кожные высыпания. Продолжаем наблюдать увеличивающееся количество так называемых ковидных языков и странных язв во рту. Если вы обнаружили у себя неизвестные симптомы или даже просто головную боль или слабость, то оставайтесь дома», — написал врач в своем Twitter в конце января 2021 года. В соцсети существует хештег #covidtongue (англ. «ковидный язык»), по которому доступно множество постов об этом проявлении болезни.

Сняли с языка Фото: Global Look Press/Prabin Ranabhat

Тим Спектор, получивший от журналистов прозвище Доктор Данные, хорошо известен в Великобритании как сторонник расширения списка симптомов, которые принимаются во внимание при диагностике COVID-19. Именно его команда первой определила, что спутанность сознания и бред могут быть признаком заражения коронавирусом среди пациентов старшего возраста, а дети переносят инфекцию без тех симптомов, которые проявляются у взрослых. Гипотеза, что отсутствие обоняния и вкуса может быть проявлением коронавирусной инфекции, также высказывалась мистером Спектором задолго до того, как была признана официально.

Реакция на выявление доктором очередного симптома COVID-19 последовала быстро. В первой половине февраля Британский стоматологический журнал (The British Dental Journal), входящий в группу научных журналов Nature, опубликовал в рубрике «Письмо редактору» сообщение от стоматолога из Бристоля Ар Даблъю Хэтвея (R. W. Hathway), который призвал зубных врачей и других профессионалов обратить внимание на феномен ковидного языка. По мнению специалиста, это явление вполне может быть симптомом COVID-19 на ранних стадиях заболевания. Изменение цвета поверхности языка неровной формы, возможно, объясняется повышением уровня цитокина интерлейкина-6, который активно выделяется при заболевании COVID-19. Другой вероятной причиной связи пятен на языке с коронавирусом стоматолог назвал содержание в органе большего количества ангиотензин-превращающего фермента 2 (ACE2), который часто служит входной дверью для проникновения вируса.

Похожие случаи

Описанных в медицинской литературе случаев появления «географического» языка у пациентов с COVID-19 совсем немного. Так, в статье в Международном журнале инфекционных заболеваний (International Journal of Infectious Diseases) говорится о 67-летнем ковидном пациенте, путешествовавшем по Бразилии, у которого наряду с другими симптомами развились болезненные проявления во рту, включая «географический» язык. Помимо лечения от коронавируса, мужчина получал противогрибковые препараты и ежедневные полоскания рта обеззараживающими средствами. Спустя две недели неприятные симптомы в ротовой полости пропали, а затем последовало и выздоровление от COVID-19. Пятна на языке сохранились, но не давали никаких неприятных ощущений.

Другие примеры, когда «географический» язык фиксировали одновременно с симптомами COVID-19, приведены в статье о признаках коронавируса в ротовой полости, опубликованной в онлайн-библиотеке научных материалов Wiley Online Library. В материале рассказывается о двух женщинах в возрасте 43 и 78 лет с положительными ПЦР-тестами на коронавирус. У обеих зафиксированы поражения языка, которые пропали после курса полосканий и других видов медикаментозного лечения.

Сняли с языка Фото: РИА Новости/Алексей Сухоруков

Достоверно показать, нужно ли включить «географический» язык в список симптомов COVID-19, смогут только дальнейшие исследования.

Требует подтверждения

Российские специалисты, опрошенные «Известиями», отнеслись к перспективе ставить диагноз COVID-19 по пятнам на языке скептически.

— Причислить «географический» язык к числу симптомов коронавируса станет возможно, только когда по всем правилам современной медицины будет обосновано наличие значимой связи между COVID-19 и этим явлением и когда подобные результаты будут получены независимо друг от друга различными группами исследователей. Тогда выводы исследований пополнят арсенал клиницистов , — пояснил заведующий лабораторией анализа показателей здоровья населения и цифровизации здравоохранения МФТИ (вуз — участник проекта повышения конкурентоспособности образования «5-100») Станислав Отставнов.

По словам специалиста, диагностика коронавирусной инфекции требует лабораторного подтверждения — положительных результатов мазка (ПЦР) или наличия в крови антител. Даже компьютерная томография де-юре может выявить лишь патологические изменения в легких, связанные с вирусной пневмонией, а вот каким именно вирусом она была вызвана, как раз выясняет ПЦР.

— «Географический» язык бывает не только при коронавирусной инфекции, есть масса других заболеваний, которые сопровождаются похожими пятнами , — отметила заведующая инфекционным отделением № 1 (COVID) клиники СамГМУ Анна Любушкина. — Это нарушение обмена веществ, заболевания кишечника или желудка в острой фазе, различные дисфункции поджелудочной железы, гепатиты, любые стоматологические заболевания.

Сняли с языка Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

По этой причине ориентироваться только на наличие у пациента «географического» языка будет неправильно, нужно оценивать состояние пациента в целом, объяснила «Известиям» специалист.

— Дополнительных диагностических возможностей этот симптом не добавляет, так как диагноз ставится или лабораторно (выявлением вируса или антител к нему), или при помощи компьютерной томографии, — сообщил заведующий лабораторией молекулярной биотехнологии и генной инженерии ЮУрГУ Александр Зурочка.

Впрочем, речь ведь идет не о точном диагнозе, а о признаке, который может навести на мысль о болезни бессимптомников. В этом случае «географический» язык может стать причиной, по которой человек останется дома и не будет дальше распространять вирус.