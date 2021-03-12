«Ситуация с вакцинацией в России выглядит оптимистично»

С начала пандемии коронавирус унес 2,6 млн человеческих жизней, но ситуация с вакцинацией в России дает повод для оптимизма, считает глава представительства ВОЗ в РФ Мелита Вуйнович. В интервью «Известиям» она также рассказала о преждевременности введения «ковидных паспортов», мутациях вируса и о том, что ВОЗ всё же опубликует отчет о поездке в Китай. Возможно, это прольет свет на причины возникновения инфекции.

— Год назад ВОЗ объявила пандемию коронавируса. Она всё еще продолжается?

— 11 марта 2020 года количество пострадавших стран и число заболевших выросли настолько, что ВОЗ охарактеризовала COVID-19 как пандемию. Но наивысший уровень тревоги был объявлен раньше — 30 января, когда генеральный директор ВОЗ объявил чрезвычайную ситуацию в области общественного здравоохранения, имеющую международное значение.

Ситуация с вакцинацией Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков

C тех пор пандемия COVID-19 унесла 2,6 млн человеческих жизней и вызвала значительные потрясения в обществе и экономике. В то же время пандемия способствовала разработке самых быстрых и широкомасштабных ответных мер в истории человечества на глобальную чрезвычайную ситуацию. Благодаря сотрудничеству, в том числе в рамках инициативы по ускорению доступа к средствам для борьбы с COVID-19, в рекордные сроки были разработаны и внедрены вакцины, терапевтические средства и средства диагностики.

— В какой стадии пандемии сейчас находится мир?

— Еще потребуется много времени для обеспечения вакцинации от COVID-19, поэтому все мы должны придерживаться проверенных мер. Таких как соблюдение физической дистанции, ношение масок, гигиена рук и этикет кашля, предотвращение большого скопления людей в закрытых помещениях, отслеживание контактов, карантин, лечение.

На данном этапе сложно строить какие-либо прогнозы. В течение семи недель в Европе наблюдались позитивные тенденции, но сейчас уже вторую неделю подряд число случаев заболевания растет.

— Как вы оцениваете эпидемическую ситуацию в России? Удастся ли ей, с учетом трех собственных зарегистрированных вакцин, быстрее других победить коронавирус?

— В настоящий момент ситуация с вакцинацией в России выглядит оптимистично, особенно если учесть растущий охват привитых. Важно сохранять высокие темпы этой кампании, защитить уязвимые группы населения. Но в то же время необходимо понимать, что вирус всё еще здесь и что любой из нас может передать его или заразиться им, поэтому важно продолжать соблюдать профилактические меры. И конечно, нужна полноценная и прозрачная информация обо всех проблемах, которые беспокоят людей, включая вопросы о вакцинации. Мы наблюдаем значительный рост интереса и спроса на вакцины, и очень важно, чтобы эксперты говорили о текущих выводах и исследованиях.

Ситуация с вакцинацией Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

— 10 марта в ВОЗ заявили, что заболеваемость коронавирусом в мире выросла на 2%. Из-за чего это произошло? Будет ли третья и четвертая волна? Сколько еще жизней может унести пандемия и когда она закончится?

— ВОЗ постоянно работает над тем, чтобы лучше понять тенденции в глобальной эпидемиологической ситуации и причины роста распространения вируса. Некоторые из них, возможно, связаны с продолжающимся распространением новых штаммов вируса и ослаблением мер общественного здравоохранения в некоторых странах. Как уже ранее говорилось, более высокая трансмиссивность отмечается во многих странах — это означает, что коэффициент распространения может быть выше 1, но необходимо стремиться сделать его ниже 1 для контроля пандемии.

— Сегодня многие страны обсуждают возможность введения «ковидных паспортов». Какова позиция ВОЗ на этот счет?

— В текущий момент ВОЗ не рекомендует использовать «ковидные паспорта» для путешественников, поскольку есть много составляющих, которые необходимо принимать во внимание. ВОЗ работает над разработкой технических рекомендаций для сертификатов вакцинации, чтобы помочь странам собирать достоверную информацию, однако конкретные рекомендации будут исходить от комитета ММСП по чрезвычайной ситуации, который рассмотрит этот вопрос. Несмотря на обнадеживающие исследования, показывающие влияние вакцин на профилактику инфекции, нам всё еще требуется больше информации и понимания полного иммунного ответа привитых на COVID-19. Он, вероятно, будет более сложным по сравнению с тем, что можно определить с помощью индивидуального измерения антител к COVID-19 в определенный момент времени. По этой причине в настоящее время ВОЗ не рекомендует использовать так называемые иммунные паспорта.

— ЕМА (Европейское агентство по лекарственным средствам. — «Известия») пока не сертифицировало российскую вакцину «Спутник V» в Европе, хотя некоторые страны уже включились в масштабирование ее производства. Стоит ли в условиях пандемии ускорить принятие такого решения?

— Данный вопрос лучше адресовать ЕМА. Если говорить о ВОЗ, то мы запустили глобальный механизм COVAX, являющийся компонентом по вакцинам инициативы по ускорению доступа к средствам для борьбы с COVID-19, который помогает ускорить поиск и разработку эффективной вакцины в интересах всех стран. Он также способствует созданию производственных мощностей и заблаговременной организации закупок с тем, чтобы до конца 2021 года обеспечить справедливое распределение 2 млрд доз вакцин по всему миру.

Ситуация с вакцинацией Фото: РИА Новости/Владислав Воднев

Производство достаточного количества доз вакцин зависит от международного сотрудничества. Если страны и производители сплотят свои усилия в области исследований, производственных мощностей, закупок и инвестиций в доставку, то может быть достигнута беспрецедентная скорость в массовой вакцинации . Мы знаем, что в мире применяется более 200 млн доз различных вакцин (данные на конец февраля), и в течение следующего периода ВОЗ будет проводить различные совещания с ключевыми заинтересованными сторонами, чтобы обсудить, как мир может преодолеть «узкие места» в производстве вакцин, чтобы гарантировать, что к концу 2021 года и далее мы получим необходимое покрытие вакцинацией.

— В предыдущем интервью «Известиям» вы говорили, что пандемия продемонстрировала необходимость внести некоторые изменения в структуру или организацию работы ВОЗ. Что изменилось за прошедший год?

— Трансформация ВОЗ началась еще до пандемии, но именно она указала на приоритетные области, требующие безотлагательных решений. Независимая группа по обеспечению готовности к пандемии оценит те действия, которые предпринимались в условиях COVID-19. Также проходит текущая оценка самой программы преобразований организации. ВОЗ должна постоянно меняться, ведь наука и паттерны болезней постоянно развиваются, и мы как организация в области глобального здравоохранения должны развиваться вместе с ними, чтобы сделать мир более здоровым, безопасным и справедливым.

— Сведения о поездке представителей ВОЗ в Китай до сих пор не опубликованы. С чем связано подобное решение? Узнает ли мир когда-нибудь правду о начале и причинах пандемии?