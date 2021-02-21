В РФ зарегистрировали тест-систему для определения британского штамма COVID-19

Росздравнадзор зарегистрировал первую в России тест-систему для определения мутаций коронавируса, характерных для британского штамма. Об этом в воскресенье, 21 февраля, сообщается на сайте ведомства.

«Росздравнадзором зарегистрирована первая в России тест-система для определения двух мутаций, характерных для британского штамма коронавируса SARS-CoV-2, методом полимеразной цепной реакции», — заявила руководитель Росздравнадзора Алла Самойлова.

Отмечается, что тест-система была разработана компанией «ДНК-технологии» на базе Национального исследовательского центра акушерства, гинекологии и перинатологии им. Кулакова Минздрава РФ.

При прохождении испытаний разработка показала эффективность и достоверность результатов

15 февраля в Роспотребнадзоре сообщили о регистрации в России первой в мире тест-системы для выявления мутации коронавируса N501Y (так называемого британского штамма).

Отмечалось, что новую технологию можно использовать для разработки реагентов по выявлению любых других мутаций коронавируса, а также других инфекционных возбудителей, для которых требуется быстрое массовое тестирование.

18 февраля глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что новая российская тест-система на выявление коронавируса способна выявить мутацию, общую для британского, южноафриканского и бразильского штаммов инфекции. По ее словам, аналогов российской системе в мире еще нет, так как она позволяет увидеть так называемую 501-ю мутацию коронавируса.

В середине декабря 2020 года стало известно об обнаружении в Великобритании новой мутации коронавируса SARS-CoV-2. Позже консультационный совет по новым и возникающим респираторным вирусным угрозам королевства подтвердил, что этот вариант коронавируса имеет большую скорость распространения.

В феврале ВОЗ сообщила, что обнаруженный первоначально в Великобритании новый штамм коронавируса был выявлен 86 странах. Расширилась также география распространения штаммов, обнаруженных первоначально в ЮАР (501Y.V2), Бразилии и Японии (P.1).