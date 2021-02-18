Попова заявила о способности тест-системы из РФ определять новую мутацию коронавируса

Новая российская тест-система на выявление коронавируса способна выявить мутацию, общую для «британского», «южноафриканского» и «бразильского» штаммов инфекции. Об этом в четверг, 18 февраля, заявила глава Роспортребнадзора Анна Попова.

По ее словам, аналогов российской системе в мире еще нет, так как она позволяет увидеть так называемую 501-ю мутацию коронавируса.

«Она [мутация] есть не только в «британском» штамме, она есть в «южноафриканском» и «бразильском». Наша тест-система позволяет отличать вирус, который стал уже для нас, ну если не привычным, то обыденным, от вирусов, которые эту мутацию имеют», — сказала она в интервью Наиле Аскер-заде на телеканале «Россия 1».

О регистрации в России первой в мире тест-системы для выявления мутации коронавируса N501Y (так называемого британского штамма) 15 февраля сообщили в Роспотребнадзоре.

Отмечалось, что новую технологию можно использовать для разработки реагентов по выявлению любых других мутаций коронавируса, а также других инфекционных возбудителей, для которых требуется быстрое массовое тестирование.

В середине декабря 2020 года стало известно об обнаружении в Великобритании новой мутации коронавируса SARS-CoV-2. Позже консультационный совет по новым и возникающим респираторным вирусным угрозам королевства подтвердил, что этот вариант коронавируса имеет большую скорость распространения.

10 февраля ВОЗ сообщила, что обнаруженный первоначально в Великобритании новый штамм коронавируса был выявлен на прошлой неделе еще в шести странах, и их общее число достигло 86. Расширилась также география распространения штаммов, обнаруженных первоначально в ЮАР (501Y.V2), Бразилии и Японии (P.1).