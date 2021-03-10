Попова оценила распространенность новых штаммов коронавируса в РФ

В России на сегодняшний день пока нет широкого распространения новых мутаций коронавирусной инфекции. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в среду, 10 марта.

По ее словам, есть риски, связанные с изменчивостью коронавируса.

«На сегодняшний день пока широкого распространения новых, изменившихся вирусов в Российской Федерации нет», — сказала Попова на заседании комитета Госдумы.

Она также напомнила, что российские вакцины от COVID-19 и иммунитет у переболевших на сегодняшний день работают против британского штамма коронавируса.

Глава ведомства добавила, что Россия пока не получила образец южноафриканского штамма коронавируса. По ее словам, специалисты ЮАР пообещали передать штамм российской стороне, но отдали его американцам. Сейчас, как уточнила Попова, специалисты сами его синтезируют и будут исследовать.

3 марта руководитель Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова заявила, что в России создали единую тест-систему, предназначенную для определения варианта коронавируса, она будет сдана на регистрацию в середине марта.

Скворцова также отмечала, что выявленные в России 3,5 тыс. мутаций коронавируса носят нейтральный характер и не распространяются среди населения.

За день до этого во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) сообщили, что за неделю увеличилось количество стран, в которых были выявлены различные новые штаммы коронавируса.

В середине декабря 2020 года в Великобритании заявили об обнаружении нового штамма коронавируса. Отмечалось, что он распространяется на 70% быстрее своего предшественника. Многие страны ограничили транспортное сообщение с Соединенным Королевством, а в самой стране были ужесточены противокоронавирусные меры.

Позднее, 1 февраля, в Англии зафиксировали 11 случаев заболевания иным, южноафриканским штаммом COVID-19 у людей, которые не посещали ЮАР и не контактировали с туристами, посещавшими республику. На следующий день стало известно, что в стране была обнаружена новая мутация британского штамма коронавируса, которая встречается в южноафриканском и бразильском вариантах.