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Новые штаммы коронавируса расширили свою географию за последнюю неделю

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За последнюю неделю увеличилось количество стран, в которых были выявлены различные новые штаммы коронавируса. Об этом 2 марта сообщили во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

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Так, британский штамм VOC 202012/01, за последнюю неделю был выявлен в пяти странах, а количество государств, в которых он распространяется выросло до 106. Штамм 501Y.V2, изначально выявленный в ЮАР, распространился на 56 стран. Штамм P.1 циркулирует в 29 странах и за последнюю неделю, количество государств не увеличилось.

Ранее в этот день ученые в Швеции выявили мутацию коронавируса SARS-CoV-2 у новорожденного ребенка, у матери которого диагностировали COVID-19. Также сообщалось об обнаружении нового штамма на севере Италии.

В середине декабря 2020 года в Великобритании заявили об обнаружении нового штамма коронавируса SARS-CoV-2. Отмечалось, что штамм распространяется на 70% быстрее своего предшественника. Многие страны ограничили транспортное сообщение с Соединенным Королевством, а в самой стране были ужесточены противокоронавирусные меры.

Позднее, 1 февраля, в Англии зафиксировали 11 случаев заболевания иным, южноафриканским штаммом COVID-19 у людей, которые не посещали ЮАР и не контактировали с туристами, посещавшими республику. На следующий день стало известно, что стране была обнаружена новая мутация британского штамма коронавируса, которая встречается в южноафриканском и бразильском вариантах.

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