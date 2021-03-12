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Попова заявила об отсутствии данных о влиянии мутаций COVID на эпидпроцесс

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Выявляемые в мире новые мутации коронавируса, предположительно, на усиление эпидемического процесса не влияют. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

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По ее словам, пока в части влияния вариантов вируса на усиление эпидпроцесса окончательное мнение не сформировано, однако ситуация продолжает анализироваться.

Глава Роспотребнадзора пояснила, что есть страны, где уже 80% всех выявляемых вирусов — это британским штамм коронавируса, но при этом иного развития эпидемического процесса в данных странах нет, пишет ТАСС 12 марта.

10 марта ученые Великобритании, проведя соответствующее исследование, заявили, что британская мутация коронавируса B.1.1.7 вдвое смертоноснее предыдущих вариаций COVID-19.

Новый вариант коронавируса выявили в Соединенном Королевстве в конце 2020 года. Мутация на 70% заразнее других разновидностей SARS-CoV-2.

Британский штамм коронавирусной инфекции по состоянию на 3 марта выявили в 43 странах. Как отметила руководитель Федерального медико-биологического агентства России Вероника Скворцова, выявленные в России 3,5 тыс. мутаций коронавируса носят нейтральный характер и не распространяются среди населения.

10 марта глава Роспотребнадзора Анна Попова отметила, что в России пока нет широкого распространения британского штамма. Кроме того, имеющиеся вакцины надежно от него защищают.

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