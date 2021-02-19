Минздрав Польши заявил о наступлении третьей волны COVID-19 в стране

В Польше наступила третья волна пандемии коронавируса. Такое заявление сделал министр здравоохранения Польши Адам Недзельский на пресс-конференции в Варшаве в пятницу, 19 февраля.

«Глядя на результаты, нужно сказать, что третья волна пандемии уже в Польше. Сегодня мы зарегистрировали около 8,8 тыс. новых случаев. Это немного меньше, чем вчера, но больше, чем неделей ранее. Увеличение числа новых инфекций достигло почти 2,4 тыс. случаев», — приводит слова Недзельского пресс-служба канцелярии премьер-министра страны в Twitter.

По данным ведомства, в Польше с начала распространения инфекции зарегистрировано 1 623 218 случаев коронавируса, в том числе 8777 за последние сутки. Скончались 41 823, выздоровели 1 365 216 пациентов.

13 февраля министерство сельского хозяйства Польши сообщило, что штамм коронавируса, обнаруженный у норок на ферме на севере Польши, может передаваться человеку и наоборот.

COVID-19 у норок на ферме в Поморском воеводстве на севере Польши обнаружили в конце января. Тогда было принято решение уничтожить свыше 5,8 тыс. животных. Всего в стране действуют 350 подобных пушных ферм.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.