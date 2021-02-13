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В Польше допустили передачу штамма COVID-19 от норок человеку

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Штамм коронавируса, обнаруженный у норок на ферме на севере Польши, может передаваться человеку и наоборот. Об этом 13 февраля сообщило министерство сельского хозяйства страны.

«Вирус, выявленный у норки с фермы в Картуском повяте, может передаваться человеку и наоборот», — заявило ведомство по итогам проведенного вирусологами исследования.

COVID-19 у норок на ферме в Поморском воеводстве на севере Польши обнаружили в конце января. Тогда было принято решение уничтожить свыше 5,8 тыс. животных. Всего в стране действуют 350 подобных пушных ферм.

4 ноября 2020 года премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила, что все норки на зверофермах в стране должны быть убиты, потому что коронавирус мутировал среди животных и может перейти на людей. При этом уже 10 ноября власти страны признали, что данное решение было неверным.

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