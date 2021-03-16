Врач спрогнозировал новое ограничение по применению вакцины AstraZeneca

В инструкцию по применению вакцины AstraZeneca, вероятно, внесут дополнительную информацию, ограничивающую ее действие, рассказал «Известиям» 16 марта иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков, во вторник, 16 марта.

Накануне, 15 марта, глава отвечающего в ФРГ за вакцины Института имени Пауля Эриха Клаус Цихутек заявил о том, что в Германии летальным исходом закончились три из семи случаев тромбоза после прививки вакциной AstraZeneca.

«Вакцину AstraZeneca, вероятно, запретят применять людям с заболеваниями, повышающими вероятность развития тромбозов, или с тромбозами на момент вакцинации, или с предшествовавшими эпизодами тромбоэмболии, ишемических инфарктов и инсультов», — сказал Николай Крючков.

По его словам, вакцина AstraZeneca останется в памяти как менее эффективная относительно конкурентов и с рядом вопросов к безопасности. Даже при том, что нынешние проблемы вакцины удастся благополучно разрешить.

Во-первых, она показала относительно невысокую эффективность, от 60% до 70%, в сравнении с прямыми конкурентами. При этом изначально она была самой перспективной и была номер один в мире по объему предзаказов — 3 млрд доз.

«Также вакцина столкнулась с проблемой с самим исследованием. Разработчики напутали с дозировкой, и в итоге отчет этого клинического исследования принимают далеко не все регуляторы, потому что было прямое нарушение протокола исследования», — сказал врач.

Кроме того, она оказалась хуже восприимчива к южноафриканскому штамму коронавируса, показала практически нулевую эффективность, отметил иммунолог. AstraZeneca показала медиану 22% при проходном критерии Управления по контролю качества продуктов и лекарственных препаратов (FDA) США более 50%.

«У ближайших конкурентов AstraZeneca было снижение эффективности. В частности, вакцины Jonson&Jonson и Novavax показали заметное снижение эффективности в Южной Африке за счет мутаций коронавируса, но эффективность выше 50%», — сказал специалист. При этом признал, что в самых тяжелых случаях AstraZeneca все-таки будет эффективна и при южноафриканском штамме.

Очередной сильный PR-удар AstraZeneca получила после приостановки ее действия многими странами, подчеркнул иммунолог. В частности, 16 марта шведское управление здравоохранения приостановило вакцинацию препаратом компании AstraZeneca на фоне появления данных об образовании тромбов у привившихся вакциной. Препарат не будет использоваться до завершения расследования Европейским агентством по лекарственным средствам (EMA).

В то же время Николай Крючков полагает, что в Европе в течение трех недель будет завершено расследование относительно связи между случаями тромбоза и вакциной AstraZeneca и ее все же разрешат к применению.

«Вакцина AstraZeneca на данный момент единственная вакцина европейской разработки на европейском рынке. Поэтому вряд ли европейцы откажутся от ее применения. Они были обязаны показать, что внимательно относятся к этим случаям. Потому что есть запрос от национальных служб здравоохранения, в том числе небольших государств — Прибалтика, Исландия, Норвегия, Дания, Лихтенштейн», — добавил врач.

По его словам, связь между случаями тромбоза и вакциной пока не установлена. Но по косвенным данным, у вакцинированных они происходят в 10 раз реже, чем в обычной популяции.

15 марта сообщалось, что консультативный комитет Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) исследует материалы, свидетельствующие об образовании тромбов у привившихся препаратом AstraZeneca.

В этот же день вакцинацию препаратом AstraZeneca приостановили в Германии, Италии, Дании, Норвегии, Латвии, Исландии, Франции, Португалии, Испании, Индонезии, Словении и ряде других. Власти указанных стран приняли это решение, руководствуясь мерами предосторожности. Отказаться от вакцины AstraZeneca гражданам, склонным к тромбозу, порекомендовали власти Эстонии.

Между тем на фоне приостановки использования препарата в ряде государств в компании AstraZeneca заявили о безопасности вакцины.