Швеция приостановила применение вакцины AstraZeneca

Шведское управление здравоохранения приостанавливает вакцинацию препаратом компании AstraZeneca на фоне появления данных об образовании тромбов у привившихся вакциной. Препарат не будет использоваться до завершения расследования Европейским агентством по лекарственным средствам (EMA). Об этом сообщается в опубликованном 16 марта пресс-релизе ведомства.

«Вакцинация (препаратом. – Ред.) AstraZeneca приостановлена в качестве меры предосторожности в ожидании расследования EMA», – заявили в управлении здравоохранения.

Государственный эпидемиолог Андерс Тегнель отметил, что решение является мерой предосторожности. По его словам, препарат хорошо известен, но все же важно приостановить вакцинацию до тех пор, пока агентство не выяснит, «могут ли эти явления быть связаны с вакцинацией».

Отмечается, что о случаях образования тромбов у привившихся в Швеции пока не сообщалось.

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