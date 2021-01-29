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Трамп провел встречу с лидером республиканцев в палате представителей

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Экс-президент США Дональд Трамп встретился в четверг, 28 января, с лидером республиканского меньшинства в палате представителей конгресса Кевином Маккарти (от штата Калифорния). Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на комитет политических действий по спасению Америки (Political Action Committee Save America), созданный Трампом в ноябре.

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На встрече в первую очередь обсудили намерения республиканцев вернуть себе контроль над нижней палатой конгресса США на промежуточных выборах в 2022 году.

В заявлении комитета отмечается, что поддержка со стороны Трампа, «популярность которого достигла рекордных показателей», была бы важным подспорьем в борьбе за палату представителей конгресса. Сам же Маккарти заявил, что бывший глава Белого дома «выразил готовность оказать поддержку» своим однопартийцам.

Он добавил, что в случае победы республиканцев единое консервативное движение «поддержит свободы, на которых была основана наша страна». По итогам всеобщих выборов, прошедших в США 3 ноября, демократы получили большинство в Сенате Конгресса, а также сохранили контроль над Палатой представителей.

О встрече, которая пройдет в поместье Трампа в Мар-а-Лаго (штат Флорида) стало известно накануне. Ее инициатором стал конгрессмен.

13 января республиканец Маккарти посчитал ошибкой объявлять импичмент Трампу без проведения расследования и слушаний в конгрессе, но при этом признал ответственность главы государства за действия его сторонников, ворвавшихся в Капитолий.

26 января сенаторы конгресса США Тим Кейн от Демократической партии и Сьюзан Коллинз от Республиканской партии разработали проект резолюции, осуждающей действия бывшего президента страны Дональда Трампа. В данный момент демократы и республиканцы имеют по 50 мест в верхней палате конгресса США, а для вынесения окончательного вердикта по импичменту требуется не менее 67 голосов из 100. Маловероятно, что на голосовании по импичменту удастся заручиться 17 голосами республиканцев, поэтому сенаторы ищут возможность осудить Трампа. Для принятия документа, в форме резолюции, который предлагают Кейн и Коллинз, достаточно 60 голосов.

Сенат США во вторник, 26 января, перенес рассмотрение импичмента американского экс-президента Дональда Трампа на 9 февраля. Решение было принято единогласно.

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