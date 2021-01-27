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Сенат США перенес процесс по импичменту Трампа

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Сенат США во вторник, 26 января, перенес рассмотрение импичмента американского экс-президента Дональда Трампа на 9 февраля. Решение было принято единогласно. Об этом сообщает телеканал NBC.

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Ранее республиканцы и демократы договорились о соответствующем расписании процесса, которое дает сторонам две недели на подготовку и письменное изложение своих аргументов.

Верхняя палата конгресса также отклонила попытку сенатора-республиканца Рэнда Пола (от штата Кентукки) признать процесс импичмента Трампа неконституционным.

Против рассмотрения его инициативы выступили 55 сенаторов, 45 проголосовали за то, чтобы дать ей ход. Для того чтобы отклонить ее, было достаточно простого большинства голосов (51).

Пол добивался признания процесса в отношении Трампа противоречащим конституции, поскольку бывший глава Белого дома уже не занимает государственный пост и нет никакого смысла в его отстранении от этой должности.

25 января члены палаты представителей конгресса США передали в сенат резолюцию об импичменте экс-президента.

22 января лидер демократов в парламенте Чак Шумер сообщил, что процесс по импичменту бывшего президента США Дональда Трампа начнется в сенате конгресса 8 февраля.

13 января палата представителей конгресса США проголосовала за принятие резолюции по импичменту Трампа за «подстрекательство к мятежу». Пелоси подписала статью об импичменте. В случае утверждения сенатом решения об импичменте на голосование вынесут запрет Трампу баллотироваться впредь.

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