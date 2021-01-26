Нижняя палата конгресса США передала резолюцию об импичменте Трампа в сенат

Члены палаты представителей конгресса США в понедельник, 25 января, передали в сенат резолюцию об импичменте экс-президента страны Дональда Трампа. Трансляция ведется на сайте законодательного органа.

Впервые в истории Соединенных Штатов один и тот же глава государства, причем к настоящему времени сложивший свои полномочия, дважды подвергся процедуре отстранения от власти. Трамп обвиняется в подстрекательстве к мятежу.

22 января лидер демократов в парламенте Чак Шумер сообщил, что процесс по импичменту бывшего президента США Дональда Трампа начнется в сенате конгресса 8 февраля.

В тот же день стало известно, что лидер республиканцев в сенате конгресса США Митч Макконнелл (от штата Кентукки) внес предложение отложить начало рассмотрения процедуры импичмента экс-главы государства Дональда Трампа.

17 января личный адвокат бывшего главы государства Руди Джулиани заявил, что защита намерена доказать, что утверждения Трампа о мошенничестве на прошедших выборах не являются подстрекательством к насилию.

13 января палата представителей конгресса США проголосовала за принятие резолюции по импичменту Трампа за «подстрекательство к мятежу». Пелоси подписала статью об импичменте. В случае утверждения сенатом решения об импичменте на голосование вынесут запрет Трампу баллотироваться впредь.