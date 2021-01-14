Пелоси подписала утвержденное конгрессом заключение по импичменту Трампа

Спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси подписала в среду, 13 января, обвинительное заключение в рамках процедуры импичмента действующего президента страны Дональда Трампа.

По ее словам, палата представителей продемонстрировала, что никто не стоит выше закона, даже президент США. Также она заявила, что Дональд Трамп представляет для страны «явную и актуальную опасность», пишет The Guardian.

13 января палата представителей конгресса США проголосовала за принятие резолюции по импичменту действующего президента США Дональда Трампа.

Согласно результатам голосования, импичмент Трампу был принят 232 голосами за. Против высказались 197 конгрессменов. Таким образом, Дональд Трамп стал первым в истории президентом США, которому был дважды объявлен импичмент.

Теперь документ будет передан в сенат. Лидер республиканского большинства в сенате Митч Макконнелл уже заявил, что процедуру импичмента президента Трампа в сенате конгресса не удастся завершить до инаугурации избранного американского лидера Джозефа Байдена, которая состоится 20 января

Накануне, выступая перед своими сторонниками в Техасе, Трамп подчеркнул, что объявление ему импичмента может вызвать «невероятный гнев» и является «продолжением величайшей охоты на ведьм в истории политики».

6 января сторонники Трампа устроили беспорядки в Вашингтоне. Во время протестов они ворвались в Капитолий. Произошли столкновения с полицией, в ходе которых пострадали десятки человек с обеих сторон. Пять человек погибли, в том числе один из правоохранителей. Конгресс США утвердил избрание демократа Джо Байдена президентом США 7 января.

В связи с событиями в Вашингтоне Федеральное бюро расследований (ФБР) возбудило более 160 уголовных дел. Наказанием по некоторым обвинениям в связи со штурмом Капитолия может стать лишение свободы до 20 лет.