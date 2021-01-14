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Пелоси подписала утвержденное конгрессом заключение по импичменту Трампа

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Спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси подписала в среду, 13 января, обвинительное заключение в рамках процедуры импичмента действующего президента страны Дональда Трампа.

По ее словам, палата представителей продемонстрировала, что никто не стоит выше закона, даже президент США. Также она заявила, что Дональд Трамп представляет для страны «явную и актуальную опасность», пишет The Guardian.

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13 января палата представителей конгресса США проголосовала за принятие резолюции по импичменту действующего президента США Дональда Трампа.

Согласно результатам голосования, импичмент Трампу был принят 232 голосами за. Против высказались 197 конгрессменов. Таким образом, Дональд Трамп стал первым в истории президентом США, которому был дважды объявлен импичмент.

Теперь документ будет передан в сенат. Лидер республиканского большинства в сенате Митч Макконнелл уже заявил, что процедуру импичмента президента Трампа в сенате конгресса не удастся завершить до инаугурации избранного американского лидера Джозефа Байдена, которая состоится 20 января

Накануне, выступая перед своими сторонниками в Техасе, Трамп подчеркнул, что объявление ему импичмента может вызвать «невероятный гнев» и является «продолжением величайшей охоты на ведьм в истории политики».

6 января сторонники Трампа устроили беспорядки в Вашингтоне. Во время протестов они ворвались в Капитолий. Произошли столкновения с полицией, в ходе которых пострадали десятки человек с обеих сторон. Пять человек погибли, в том числе один из правоохранителей. Конгресс США утвердил избрание демократа Джо Байдена президентом США 7 января.

В связи с событиями в Вашингтоне Федеральное бюро расследований (ФБР) возбудило более 160 уголовных дел. Наказанием по некоторым обвинениям в связи со штурмом Капитолия может стать лишение свободы до 20 лет.

2021-01-06T201851Z_592963009_RC2H2L9DBJL6_RTRMADP_3_USA-ELECTION-TRUMP
В Вашингтоне массовые протесты — на этот раз демонстранты, сторонники пока еще действующего президента Дональда Трампа, прорвались в здание Капитолия, где в этот момент утверждали итоги прошедших выборов. Заседание пришлось прервать. Один из протестующих получил огнестрельное ранение. Сенаторов из здания эвакуировали. Главные кадры с места событий — в фотогалерее «Известий»
Фото: REUTERS/Leah Millis
2021-01-05T195513Z_925569081_MT1SIPA0006L2WG6_RTRMADP_3_SIPA-USA
В конгрессе началось обсуждение по вопросу утверждения итогов президентских выборов. Спустя некоторое время митингующие прорвались через кордон полицейских у Капитолия
Фото: REUTERS/Graeme Sloan/Sipa
2021-01-06T182034Z_1364909718_MT1BILDB210106JM014_RTRMADP_3_PRO-TRUMP-RALLY-IN-WASHINGTON-DC
После нескольких потасовок внутри Капитолия полиция использовала слезоточивый газ
Фото: REUTERS/Joel Marklund/BILDBYRÅN
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Конгресс США приостановил дебаты по результатам выборов в американском штате Аризона, а вице-президент США Майк Пенс был перевезен из Капитолия в безопасное место
Фото: REUTERS/Kevin Dietsch
2021-01-06T181650Z_1556792657_MT1BILDB210106JM012_RTRMADP_3_PRO-TRUMP-RALLY-IN-WASHINGTON-DC
Мэр Вашингтона Мюриэл Боузер направила запрос о развертывании у Капитолия национальной гвардии. Аналогичный запрос направила и спикер палаты представителей Нэнси Пелоси. Однако, как сообщили СМИ, Пентагон отклонил запрос властей Вашингтона. Позже направить нацгвардию в столицу США распорядился Дональд Трамп
Фото: REUTERS/Joel Marklund/BILDBYRÅN
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Сторонники действующего президента США Дональда Трампа смогли прорваться в Капитолий. Некоторые из них забрались по стенам, проникли на балконы здания
Фото: REUTERS/Joel Marklund / BILDBYRÅN
2021-01-06T182133Z_1553727898_RC2I2L9VUIFB_RTRMADP_3_USA-ELECTION-TRUMP
Между сотрудниками правоохранительных органов и демонстрантами завязалась драка, были слышны звуки стрельбы. Пострадала минимум одна женщина. Также в здании Капитолия один из протестующих получил огнестрельное ранение в грудь. Кроме того, известно, что пострадали несколько сотрудников полиции. Вице-президент США Майк Пенс заявил, что манифестанты, прорвавшиеся в здание, будут привлечены к ответственности
Фото: REUTERS/Leah Millis
2021-01-06T145011Z_1002706600_MT1SIPA0006LKXGP_RTRMADP_3_SIPA-USA
Из-за протестов сторонников Трампа в Вашингтоне ввели комендантский час — с 18:00 среды, 6 января, до 6:00 четверга, 7 января. В эти часы никто, кроме лиц, назначенных мэром, и представителей СМИ, не должен передвигаться пешком или на любом транспорте по городу
Фото: REUTERS/Chris Kleponis/Sipa
2021-01-06T144242Z_228375505_MT1SIPA0006LKXAP_RTRMADP_3_SIPA-USA
Протестам предшествовало заявление президента США Дональда Трампа, который призвал вице-президента Майка Пенса проявить «исключительное мужество» и пересмотреть на совместном заседании обеих палат конгресса результаты выборов
Фото: REUTERS/Chris Kleponis/Sipa
2021-01-06T160440Z_1713745729_RC2G2L9PI1VU_RTRMADP_3_USA-ELECTION-PROTESTS
После начала беспорядков президент США Дональд Трамп опубликовал твит, в котором призвал к спокойствию на фоне протестов в Вашингтоне, попросив не применять насилия. Он назвал республиканцев «партией закона и порядка» и попросил «сохранять мир»
Фото: REUTERS/Jim Urquhart
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