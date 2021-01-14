Лидер республиканцев в сенате отверг немедленный импичмент Трампу

Процедуру импичмента президента США Дональда Трампа в сенате конгресса не удастся завершить до инаугурации избранного американского лидера Джозефа Байдена, которая состоится 20 января. Об этом заявил лидер республиканского большинства в сенате Митч Макконнелл, передает ТАСС.

По словам республиканца, даже если процедура импичмента начнется в сенате на текущей неделе и пройдет в оперативном порядке, окончательное решение не будет вынесено до того, как Трамп оставит свой пост.

«Это не решение, которое я принимаю, это факт. Сам избранный президент [Джозеф Байден] заявил на прошлой неделе, что его инаугурация 20 января — это самый быстрый путь к любым переменам в стране», — отметил Макконнелл.

Ранее, 13 января, палата представителей конгресса США проголосовала за принятие резолюции по импичменту действующего президента США Дональда Трампа. Теперь документ будет передан в сенат, где процедура превратится в судебный процесс. Однако согласно графику работы верхней палаты законодательного органа, она может заняться вопросом импичмента уже после окончания президентского срока Трампа.

11 января палата представителей опубликовала текст резолюции. Авторы документа полагают, что действующий президент США останется угрозой для нацбезопасности, демократии и конституции страны, исходя из его действий в день беспорядков около конгресса.

6 января сторонники Трампа устроили беспорядки в Вашингтоне. Во время протестов они ворвались в Капитолий. Произошли столкновения с полицией, в ходе которых пострадали десятки человек с обеих сторон. Пять человек погибли, в том числе один из правоохранителей. Конгресс США утвердил избрание демократа Джо Байдена президентом США 7 января.

В связи с событиями в Вашингтоне Федеральное бюро расследований (ФБР) возбудило более 160 уголовных дел. Наказанием по некоторым обвинениям в связи со штурмом Капитолия может стать лишение свободы до 20 лет.