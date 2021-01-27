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Два сенатора США предложили принять резолюцию с осуждением Трампа
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Два сенатора США предложили принять резолюцию с осуждением Трампа

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Сенаторы конгресса США Тим Кейн от Демократической партии и Сьюзан Коллинз от Республиканской партии разработали проект резолюции, осуждающей действия бывшего президента страны Дональда Трампа. Об этом со ссылкой на источники сообщил новостной портал Axios во вторник, 26 января.

По информации издания, маловероятно, что на голосовании по импичменту удастся заручиться 17 голосами республиканцев, поэтому сенаторы ищут возможность осудить Трампа. В данный момент демократы и республиканцы имеют по 50 мест в верхней палате конгресса США, а для вынесения окончательного вердикта по импичменту требуется не менее 67 голосов из 100.

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Ранее в этот же день сенатор-республиканец Рэнд Пол инициировал голосование о признании неконституционным процесса над бывшим лидером США. Попытка потерпела неудачу, однако инициативу Пола поддержали 45 законодателей.

В этой связи с учетом результатов, которые могут повториться при проведении голосования в сенате и оправдают Трампа, Кейн и Коллинз предлагают документ в форме резолюции, для принятия которой достаточно 60 голосов, отмечает портал.

Сенат США во вторник, 26 января, перенес рассмотрение импичмента американского экс-президента Дональда Трампа на 9 февраля. Решение было принято единогласно.

25 января члены палаты представителей конгресса США передали в сенат резолюцию об импичменте экс-президента.

22 января лидер демократов в парламенте Чак Шумер сообщил, что процесс по импичменту бывшего президента США Дональда Трампа начнется в сенате конгресса 8 февраля.

13 января палата представителей конгресса США проголосовала за принятие резолюции по импичменту Трампа за «подстрекательство к мятежу». Пелоси подписала статью об импичменте. В случае утверждения сенатом решения об импичменте на голосование вынесут запрет Трампу баллотироваться впредь.

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