Лидер республиканцев в конгрессе назвал ошибкой импичмент Трампу

Лидер республиканского меньшинства в Палате представителей Кевин Маккарти (от штата Калифорния) в среду, 13 января, считает ошибкой объявлять импичмент президенту Соединенных Штатов Дональду Трампу без проведения расследования и слушаний в Конгрессе, но при этом признал ответственность главы государства за действия его сторонников, ворвавшихся в Капитолий. Речь конгрессмена опубликована в его Twitter.

«Я считаю, что импичмент президента в такой короткий промежуток времени являлся бы ошибкой. Не было проведено никакого расследования. Не было никаких слушаний. Более того, сенат подтвердил, что процесс может начаться только после того, как избранный президент Байден будет приведен к присяге», — сказал он.

Однако Маккарти фактически признал ответственность Трампа за действия его сторонников, ворвавшихся в Капитолий.

«Это не значит, что президент ни в чем не виноват. Президент несет ответственность за нападение толпы погромщиков на Конгресс в среду», — отметил республиканец.

Чуть раньше лидер республиканцев в сенате США Митч Макконнелл отказался собрать верхнюю палату конгресса, чтобы рассмотреть вопрос об импичменте

Ранее в этот день палата представителей США приступила к вопросу об импичменте действующему президенту страны Дональду Трампу.

В среду же палата представителей приняла резолюцию, в которой вице-президенту Майку Пенсу предлагается отстранить Трампа от власти.

Процедура отстранения главы государства должна быть инициирована именно вице-премьером США в рамках 25-й поправки к конституции о неспособности президента исполнять свои обязанности. При этом Пенс накануне выступил против проведения импичмента.

В свою очередь, представители Демократической партии США объявили, что, если вице-премьер не согласится на попытку отстранить Трампа, они объявят американскому лидеру импичмент в палате представителей по обвинению в подстрекательстве к мятежу.

11 января палата представителей опубликовала текст резолюции об импичменте Трампу. Авторы документа полагают, что действующий президент США останется угрозой для нацбезопасности, демократии и конституции страны, исходя из его действий в день беспорядков около конгресса.

7 января конгресс США утвердил избрание демократа Джо Байдена президентом США. Процедура проходила на фоне беспорядков в Вашингтоне: сторонники Трампа ворвались в Капитолий, погибли пять человек, в том числе полицейский.