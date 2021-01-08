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Полиция Капитолия подтвердила смерть пострадавшего в беспорядках сотрудника

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Полиция Капитолия подтвердила информацию о гибели своего сотрудника, пострадавшего в ходе беспорядков 6 января в Вашингтоне. Об этом правоохранители пишут 7 января на своем официальном сайте.

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«Около 9: 30 вечера 7 января 2021 года сотрудник полиции Капитолия Соединенных Штатов Брайан Д. Сикник скончался из-за травм, полученных во время дежурства. Сикник был задействован в разгоне беспорядков в среду, 6 января, 2021 года, в Капитолии США и был ранен во время физического столкновения с протестующими», — говорится в сообщении.

Стражи порядка отметили, что дело о смерти их коллеги будет передано в отдел по расследованию убийств столичного департамента полиции (USCP).

«Отдел USCP выражает свои глубочайшие соболезнования семье и друзьям Сикника в связи с их потерей и скорбит о потере своего друга и коллеги», — добавили в полиции.

Ранее о смерти офицера полиции Капитолия сообщил телеканал CNN. Пресс-служба полиции первоначально опровергла эти сведения.

Беспорядки в Вашингтоне разгорелись 6 января во время утверждения в конгрессе итогов президентских выборов. Законодателям пришлось прервать дебаты из-за того, что сторонники Трампа ворвались в Капитолий.

Полиция была вынуждена применить слезоточивый газ и светошумовые гранаты. Всего в ходе беспорядков погибли четыре человека, еще несколько десятков полицейских получили травмы, причем несколько правоохранителей были госпитализированы с тяжелыми ранениями.

Позднее законодатели возобновили заседание и продолжили подсчет голосов выборщиков, в итоге утвердив избрание демократа Джо Байдена президентом страны.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова после событий в Вашингтоне указала на то, что электоральная система в США архаична, не отвечает современным демократическим стандартам и создает возможности для многочисленных нарушений. По ее мнению, из-за этого и начались беспорядки. При этом дипломат выразила надежду на то, что американцы с достоинством справятся со сложившейся ситуацией.

При этом американский политолог Дэниел Шоу заявил, что демократии, о которой любят говорить в Вашингтоне, никогда не существовало. Подтверждением, по его словам, являются прошедшие в городе беспорядки и штурм Капитолия.

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