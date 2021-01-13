Пушков оценил возможность импичмента Трампа

Действующий президент США Дональд Трамп вряд ли будет отстранен от должности посредством импичмента, заявил в среду, 13 января, сенатор Алексей Пушков в эфире телеканала «Вместе-РФ».

«Импичмент, мне кажется, не пройдет. Но то, что это сильно ударит по акциям Трампа, я думаю, да», — сказал политик.

По мнению Пушкова, эта процедура нацелена на прекращение политической карьеры Трампа, а не на его преждевременное отстранение от должности.

Ранее в этот же день палата представителей конгресса США приняла резолюцию, в которой вице-президенту Майку Пенсу предлагается отстранить Трампа от власти.

Процедура отстранения главы государства должна быть инициирована Пенсом в рамках 25-й поправки к конституции о неспособности президента исполнять свои обязанности. При этом сам вице-президент накануне выступил против проведения импичмента.

Представители Демократической партии объявили, что, если Пенс не согласится на попытку отстранить Трампа, они объявят американскому лидеру импичмент в палате представителей по обвинению в подстрекательстве к мятежу.

11 января палата представителей опубликовала текст резолюции. Авторы документа полагают, что действующий президент США останется угрозой для нацбезопасности, демократии и конституции страны, исходя из его действий в день беспорядков около конгресса.

6 января сторонники Трампа устроили беспорядки в Вашингтоне. Во время протестов они ворвались в Капитолий. Произошли столкновения с полицией, в ходе которых пострадали десятки человек с обеих сторон. Пять человек погибли, в том числе один из правоохранителей. Конгресс США утвердил избрание демократа Джо Байдена президентом США 7 января.