Пенс выступил против отстранения Трампа по 25-й поправке

Вице-президент США Майк Пенс заявил, что он против отстранения действующего главы государства Дональда Трампа по 25-й поправке к конституции США за неспособность исполнять обязанности президента. Такую позицию он высказал письме спикеру палаты представителей конгресса Нэнси Пелоси во вторник, 12 января.

По словам Пенса, подобные действия не соответствуют ни интересам, ни конституции Соединенных Штатов. Он также напомнил, что от президентского срока Трампа остается восемь дней, сообщает CNBC.

«В соответствии с конституцией, 25-я поправка не является средством наказания и узурпации, задействование 25-й поправки подобным образом создало бы ужасный прецедент», — отметил вице-президент.

Он призвал конгресс избегать действий, которые могут еще больше разделить общество или привести к росту конфронтации.

«Давайте работать вместе, чтобы снизить накал и объединить нашу страну при подготовке к инаугурации избранного президента Джо Байдена», — написал Пенс.

Он также заверил, что будет участвовать в процессе мирной передачи власти.

11 января палата представителей опубликовала текст резолюции об импичменте Трампа. Авторы документа полагают, что действующий президент США останется угрозой для нацбезопасности, демократии и конституции страны, исходя из его действий в день беспорядков около конгресса.

7 января конгресс США утвердил избрание демократа Джо Байдена президентом США. Процедура проходила на фоне беспорядков в Вашингтоне: сторонники Трампа ворвались в Капитолий, погибли пять человек, в том числе полицейский.

В связи с событиями в Вашингтоне Федеральное бюро расследований (ФБР) возбудило более 160 уголовных дел. Наказанием по некоторым обвинениям в связи со штурмом Капитолия может стать лишение свободы до 20 лет.