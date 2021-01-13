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Пенс выступил против отстранения Трампа по 25-й поправке

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Вице-президент США Майк Пенс заявил, что он против отстранения действующего главы государства Дональда Трампа по 25-й поправке к конституции США за неспособность исполнять обязанности президента. Такую позицию он высказал письме спикеру палаты представителей конгресса Нэнси Пелоси во вторник, 12 января.

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По словам Пенса, подобные действия не соответствуют ни интересам, ни конституции Соединенных Штатов. Он также напомнил, что от президентского срока Трампа остается восемь дней, сообщает CNBC.

«В соответствии с конституцией, 25-я поправка не является средством наказания и узурпации, задействование 25-й поправки подобным образом создало бы ужасный прецедент», — отметил вице-президент.

Он призвал конгресс избегать действий, которые могут еще больше разделить общество или привести к росту конфронтации.

«Давайте работать вместе, чтобы снизить накал и объединить нашу страну при подготовке к инаугурации избранного президента Джо Байдена», — написал Пенс.

Он также заверил, что будет участвовать в процессе мирной передачи власти.

11 января палата представителей опубликовала текст резолюции об импичменте Трампа. Авторы документа полагают, что действующий президент США останется угрозой для нацбезопасности, демократии и конституции страны, исходя из его действий в день беспорядков около конгресса.

7 января конгресс США утвердил избрание демократа Джо Байдена президентом США. Процедура проходила на фоне беспорядков в Вашингтоне: сторонники Трампа ворвались в Капитолий, погибли пять человек, в том числе полицейский.

В связи с событиями в Вашингтоне Федеральное бюро расследований (ФБР) возбудило более 160 уголовных дел. Наказанием по некоторым обвинениям в связи со штурмом Капитолия может стать лишение свободы до 20 лет.

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В Вашингтоне массовые протесты — на этот раз демонстранты, сторонники пока еще действующего президента Дональда Трампа, прорвались в здание Капитолия, где в этот момент утверждали итоги прошедших выборов. Заседание пришлось прервать. Один из протестующих получил огнестрельное ранение. Сенаторов из здания эвакуировали. Главные кадры с места событий — в фотогалерее «Известий»
Фото: REUTERS/Leah Millis
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В конгрессе началось обсуждение по вопросу утверждения итогов президентских выборов. Спустя некоторое время митингующие прорвались через кордон полицейских у Капитолия
Фото: REUTERS/Graeme Sloan/Sipa
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После нескольких потасовок внутри Капитолия полиция использовала слезоточивый газ
Фото: REUTERS/Joel Marklund/BILDBYRÅN
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Конгресс США приостановил дебаты по результатам выборов в американском штате Аризона, а вице-президент США Майк Пенс был перевезен из Капитолия в безопасное место
Фото: REUTERS/Kevin Dietsch
2021-01-06T181650Z_1556792657_MT1BILDB210106JM012_RTRMADP_3_PRO-TRUMP-RALLY-IN-WASHINGTON-DC
Мэр Вашингтона Мюриэл Боузер направила запрос о развертывании у Капитолия национальной гвардии. Аналогичный запрос направила и спикер палаты представителей Нэнси Пелоси. Однако, как сообщили СМИ, Пентагон отклонил запрос властей Вашингтона. Позже направить нацгвардию в столицу США распорядился Дональд Трамп
Фото: REUTERS/Joel Marklund/BILDBYRÅN
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Сторонники действующего президента США Дональда Трампа смогли прорваться в Капитолий. Некоторые из них забрались по стенам, проникли на балконы здания
Фото: REUTERS/Joel Marklund / BILDBYRÅN
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Между сотрудниками правоохранительных органов и демонстрантами завязалась драка, были слышны звуки стрельбы. Пострадала минимум одна женщина. Также в здании Капитолия один из протестующих получил огнестрельное ранение в грудь. Кроме того, известно, что пострадали несколько сотрудников полиции. Вице-президент США Майк Пенс заявил, что манифестанты, прорвавшиеся в здание, будут привлечены к ответственности
Фото: REUTERS/Leah Millis
2021-01-06T145011Z_1002706600_MT1SIPA0006LKXGP_RTRMADP_3_SIPA-USA
Из-за протестов сторонников Трампа в Вашингтоне ввели комендантский час — с 18:00 среды, 6 января, до 6:00 четверга, 7 января. В эти часы никто, кроме лиц, назначенных мэром, и представителей СМИ, не должен передвигаться пешком или на любом транспорте по городу
Фото: REUTERS/Chris Kleponis/Sipa
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Протестам предшествовало заявление президента США Дональда Трампа, который призвал вице-президента Майка Пенса проявить «исключительное мужество» и пересмотреть на совместном заседании обеих палат конгресса результаты выборов
Фото: REUTERS/Chris Kleponis/Sipa
2021-01-06T160440Z_1713745729_RC2G2L9PI1VU_RTRMADP_3_USA-ELECTION-PROTESTS
После начала беспорядков президент США Дональд Трамп опубликовал твит, в котором призвал к спокойствию на фоне протестов в Вашингтоне, попросив не применять насилия. Он назвал республиканцев «партией закона и порядка» и попросил «сохранять мир»
Фото: REUTERS/Jim Urquhart
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