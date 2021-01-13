Палата представителей США начала рассматривать вопрос об импичменте Трампу

Палата представителей США в среду, 13 января, приступила к вопросу об импичменте действующему президенту страны Дональду Трампу.

Дебаты по резолюции об импичменте американскому лидеру, в которой его обвиняют в подстрекательстве к мятежу, начались в нижней палате конгресса около 09:15 по местному времени (17:15 мск). Трансляцию ведет телеканал CNN.

Как сообщает канал, ожидается, что первые дебаты продлятся примерно час и сосредоточатся на правилах, регулирующих закон об импичменте.

Ранее в этот день палата представителей приняла резолюцию, в которой вице-президенту Майку Пенсу предлагается отстранить Трампа от власти.

Процедура отстранения главы государства должна быть инициирована именно вице-премьером США в рамках 25-й поправки к конституции о неспособности президента исполнять свои обязанности. При этом Пенс накануне выступил против проведения импичмента.

В свою очередь, представители Демократической партии США объявили, что, если вице-премьер не согласится на попытку отстранить Трампа, они объявят американскому лидеру импичмент в палате представителей по обвинению в подстрекательстве к мятежу.

11 января палата представителей опубликовала текст резолюции об импичменте Трампу. Авторы документа полагают, что действующий президент США останется угрозой для нацбезопасности, демократии и конституции страны, исходя из его действий в день беспорядков около конгресса.

7 января конгресс США утвердил избрание демократа Джо Байдена президентом США. Процедура проходила на фоне беспорядков в Вашингтоне: сторонники Трампа ворвались в Капитолий, погибли пять человек, в том числе полицейский.