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Конгрессмен-республиканец намерен встретиться с Трампом

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Лидер республиканского меньшинства в нижней палате конгресса Кевин Маккарти (от штата Калифорния) собирается встретиться с экс-президентом США Дональдом Трампом в четверг, 28 января, в штате Флорида. Об этом сообщила телекомпания CNN ссылкой на источники, знакомые с планами бывшего главы государства.

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Собеседники телеканала уточнили, что инициатором готовящейся встречи стал конгрессмен. По их сведениям, он рассчитывает «вернуть себе расположение бывшего президента» после запуска процедуры импичмента Трампа.

13 января республиканец Маккарти посчитал ошибкой объявлять импичмент Трампу без проведения расследования и слушаний в конгрессе, но при этом признал ответственность главы государства за действия его сторонников, ворвавшихся в Капитолий.

26 января сенаторы конгресса США Тим Кейн от Демократической партии и Сьюзан Коллинз от Республиканской партии разработали проект резолюции, осуждающей действия бывшего президента страны Дональда Трампа. В данный момент демократы и республиканцы имеют по 50 мест в верхней палате конгресса США, а для вынесения окончательного вердикта по импичменту требуется не менее 67 голосов из 100. Маловероятно, что на голосовании по импичменту удастся заручиться 17 голосами республиканцев, поэтому сенаторы ищут возможность осудить Трампа. Для принятия документа, в форме резолюции, который предлагают Кейн и Коллинз, достаточно 60 голосов.

Сенат США во вторник, 26 января, перенес рассмотрение импичмента американского экс-президента Дональда Трампа на 9 февраля. Решение было принято единогласно.

25 января члены палаты представителей конгресса США передали в сенат резолюцию об импичменте экс-президента.

13 января палата представителей конгресса США проголосовала за принятие резолюции по импичменту Трампа за «подстрекательство к мятежу». Пелоси подписала статью об импичменте. В случае утверждения сенатом решения об импичменте на голосование вынесут запрет Трампу баллотироваться впредь.

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