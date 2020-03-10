Песков отказался комментировать выводы Нидерландов по делу МН17

В Кремле не комментируют судебный процесс по делу о крушении малайзийского Boeing рейса MH17 на востоке Украины в июле 2014 года. Об этом во вторник, 10 марта, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Наше отношение к работе следственной группы хорошо известно. Мы не имели возможности участвовать, относимся [к расследованию] соответствующим образом», — сказал он.

Так Песков отреагировал на заявление прокуратуры Нидерландов о том, что, согласно выводам следствия, пассажирский Boeing был сбит из установки «Бук», привезенной из России.

6 марта Генпрокуратура заявила об игнорировании переданных Россией данных по делу МН17. В ведомстве отметили, что члены следственной группы изначально демонстрировали предвзятое отношение к РФ и избирательный подход к формированию доказательной базы.

В тот же день официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова отметила, что медийная компания Нидерландов, запущенная по делу о Boeing, стала грубой попыткой давления на суд.

3 февраля четырем фигурантам дела рейса МН17 было предъявлено обвинение. Первое заседание суда прошло в Гааге 9 марта.

12 декабря 2019 года МИД РФ уличил Нидерланды в попытке скрыть ошибки в расследовании, а 14 ноября в ведомстве заявили, что ССГ, сформированная для расследования крушения Boeing 777, подстраивает материалы под заранее заготовленное решение.