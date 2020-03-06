Генпрокуратура заявила об игнорировании переданных РФ данных по делу МН17

Переданный Нидерландам объем данных по делу о крушении малайзийского Boeing рейса МН17 в Донбассе в 2014 году был проигнорирован Совместной следственной группой (ССГ). Об этом в пятницу, 6 марта, заявили «РИА Новости» в Генпрокуратуре России.

«Несмотря на отказ российской стороне стать полноправным участником Совместной следственной группы, Российская Федерация с первого дня трагедии активно помогала следствию и за прошедшие годы передала нидерландским коллегам внушительный объем важнейших данных, связанных с катастрофой рейса МН17. К сожалению, большая часть этих материалов была проигнорирована Совместной следственной группой», — рассказали агентству.

Также в Генпрокуратуре добавили, что члены ССГ изначально демонстрировали предвзятое отношение к России и избирательный подход к формированию доказательной базы. Кроме того, в ведомстве отметили, что предъявлять обвинение на суде будет Национальная прокуратура Нидерландов, поскольку представители прокуратур других государств не уполномочены принимать участие в судебном процессе.

Ранее в этот день представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что медийная компания Нидерландов, запущенная по делу о крушении малайзийского Boeing в Донбассе в 2014 году, — это грубая попытка давления на суд. Кроме того, она отметила, что Совместная следственная группа (ССГ) игнорирует переданный Москвой «значительный массив информации» и данных об обстоятельствах крушения.

3 февраля четырем фигурантам дела рейса МН17 было предъявлено обвинение. Первое заседание суда пройдет в Гааге 9 марта.

12 декабря 2019 года МИД РФ уличил Нидерланды в попытке скрыть ошибки в расследовании, а 14 ноября в ведомстве заявили, что ССГ, сформированная для расследования крушения Boeing 777, подстраивает материалы под заранее заготовленное решение.

Лайнер Boeing 777 «Малайзийских авиалиний», выполнявший рейс MH17 Амстердам–Куала-Лумпур, потерпел крушение на востоке Украины 17 июля 2014 года. Жертвами катастрофы стали 298 человек.

Инцидент расследует ССГ под руководством прокуратуры Нидерландов без участия России. Москву не допустили к расследованию и обвиняют в том, что в Донбасс был доставлен ЗРК «Бук», из которого и был поражен самолет.

Президент России Владимир Путин заявил ранее, что у Москвы нет оснований доверять результатам расследования, так как ее не допустили к этой работе. Премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад выражал свое недовольство ходом расследования, назвав его политизированным и имеющим цель возложить вину на Россию.