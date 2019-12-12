МИД уличил Нидерланды в попытке скрыть ошибки в расследовании по MH17

Нидерланды хотят скрыть свои ошибки в расследовании дела о крушении малайзийского Boeing 777 на востоке Украины в 2014 году, пытаясь предъявить претензии к России по выдаче бывшего командира одного из подразделений ПВО самопровозглашенной Донецкой Народной Республики Владимира Цемаха. Об этом в четверг, 12 декабря, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По ее словам, в ходе расследования нидерландская сторона придерживается избирательного подхода. Нидерланды получили рассекреченные данные о военной российской технике, направлены первичные радиолокационные данные и документы, напомнила дипломат.

«Всё это доказало, согласно документам, украинскую принадлежность ракеты, которая сбила малайзийский Boeing. Насколько полно все эти данные учитываются — мы прекрасно видим по предварительным итогам расследования», — заявила представитель МИД.

По ее словам, именно такой избирательный подход к работе с информацией не позволяет следствию продвинуться вперед и вынуждает его топтаться на месте. Заявленные совместной следственной группой в июне «успехи» подвергаются критике и со стороны экспертов и со стороны представителей ряда стран.

«Такое складывается ощущение, что на этом фоне именно для того, чтобы скрыть собственные промахи, прокуратура Нидерландов нашла повод для обвинения российской стороны в некой недобросовестности в подходе к сотрудничеству в вопросах исполнения различных запросов об оказании правовой помощи», — отметила она.

Цемах изначально проходил по делу о MH17 в качестве свидетеля, в сентябре он прибыл в Россию в рамках обмена удерживаемыми лицами с Украиной. 8 сентября Генеральная прокуратура Нидерландов попросила Россию выдать им жителя ДНР. При этом 11 сентября издание Deutsche Welle сообщило, что процессуальный статус Цемаха был изменен со свидетеля на подозреваемого.

Лайнер Boeing 777 «Малайзийских авиалиний», выполнявший рейс MH17 Амстердам–Куала-Лумпур, потерпел крушение на востоке Украины 17 июля 2014 года. Жертвами катастрофы стали 298 человек.