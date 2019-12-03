Песков прокомментировал обвинения Нидерландов в невыдаче Цемаха

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал обвинения в невыдаче Владимира Цемаха властям Нидерландов.

«Это вопрос, который не имеет отношения к Кремлю. Здесь я ничего не могу сказать», — заявил он журналистам во вторник, 3 декабря.

Накануне генпрокуратура Нидерландов обвинила Россию в умышленном отказе выдать экс-командира одного из подразделений ПВО самопровозглашенной Донецкой Народной Республики (ДНР) Владимира Цемаха. В Гааге его считают подозреваемым по делу о крушении малайзийского Boeing 777 на востоке Украины в 2014 году.

Ведомство указало, что Нидерланды передавали в Москву запрос на арест и экстрадицию, чтобы не позволить ему избежать расследования. Так как он является гражданином Украины, у России не было юридических препятствий для его выдачи, считают в генпрокуратуре. Однако позже ведомство получило уведомление от российских властей о том, что им неизвестно местоположение Цемаха. В нидерландском ведомстве со ссылкой на публикации СМИ заявили, что он находится в ДНР, откуда не может быть экстрадирован.

Цемах изначально проходил по делу о MH17 в качестве свидетеля, 7 сентября он прибыл в Россию в рамках обмена удерживаемыми лицами с Украиной. 8 сентября Генеральная прокуратура Нидерландов попросила Россию выдать им жителя ДНР. При этом 11 сентября издание Deutsche Welle со ссылкой на депутата Европарламента от Нидерландов Кати Пири сообщило, что процессуальный статус Цемаха был изменен со свидетеля на подозреваемого.

Лайнер Boeing 777 «Малайзийских авиалиний», выполнявший рейс MH17 Амстердам–Куала-Лумпур, потерпел крушение на востоке Украины 17 июля 2014 года. Жертвами катастрофы стали 298 человек.