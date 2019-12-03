Прямой эфир

Песков прокомментировал обвинения Нидерландов в невыдаче Цемаха

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал обвинения в невыдаче Владимира Цемаха властям Нидерландов.

Один в поле не Boeing: Малайзия отвергла обвинения Запада против РФ
Глава МИД королевства призвал партнёров не делать голословных заявлений до завершения расследования

«Это вопрос, который не имеет отношения к Кремлю. Здесь я ничего не могу сказать», — заявил он журналистам во вторник, 3 декабря.

Накануне генпрокуратура Нидерландов обвинила Россию в умышленном отказе выдать экс-командира одного из подразделений ПВО самопровозглашенной Донецкой Народной Республики (ДНР) Владимира Цемаха. В Гааге его считают подозреваемым по делу о крушении малайзийского Boeing 777 на востоке Украины в 2014 году.

Ведомство указало, что Нидерланды передавали в Москву запрос на арест и экстрадицию, чтобы не позволить ему избежать расследования. Так как он является гражданином Украины, у России не было юридических препятствий для его выдачи, считают в генпрокуратуре. Однако позже ведомство получило уведомление от российских властей о том, что им неизвестно местоположение Цемаха. В нидерландском ведомстве со ссылкой на публикации СМИ заявили, что он находится в ДНР, откуда не может быть экстрадирован.

Цемах изначально проходил по делу о MH17 в качестве свидетеля, 7 сентября он прибыл в Россию в рамках обмена удерживаемыми лицами с Украиной. 8 сентября Генеральная прокуратура Нидерландов попросила Россию выдать им жителя ДНР. При этом 11 сентября издание Deutsche Welle со ссылкой на депутата Европарламента от Нидерландов Кати Пири сообщило, что процессуальный статус Цемаха был изменен со свидетеля на подозреваемого.

Лайнер Boeing 777 «Малайзийских авиалиний», выполнявший рейс MH17 Амстердам–Куала-Лумпур, потерпел крушение на востоке Украины 17 июля 2014 года. Жертвами катастрофы стали 298 человек.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Малайзия потребовала обнародования свидетельств по делу MH17
Кремль не может оценить достоверность данных Киева для ССГ по МН17

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019