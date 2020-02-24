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Захарова назвала балаганом заявления о свидетеле по делу MH17

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Фото: РИА Новости/Владимир Песня
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Заявления прокурора Нидерландов о том, что совместная следственная группа по расследованию крушения малазийского Boeing в Донбассе якобы располагает свидетелем запуска ракеты «Бук», сбившей самолет, — настоящий балаган. Такое заявление в понедельник, 24 февраля, сделала официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

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«Из показаний: «Иду я как-то по лесу. Бук, тополь, ясень...». Противно. Из трагедии устроили балаган», — написала она на своей странице в Facebook.

До этого нидерландский прокурор Фред Вестербок заявил, что есть по крайней мере один очевидец запуска «Бука».

12 декабря 2019 года МИД РФ уличил Нидерланды в попытке скрыть ошибки в расследовании, а 14 ноября в российском МИДе заявили, что совместная следственная группа (ССГ), сформированная для расследования крушения Boeing 777, подстраивает материалы под заранее заготовленное решение.

Лайнер Boeing 777 «Малайзийских авиалиний», выполнявший рейс MH17 Амстердам–Куала-Лумпур, потерпел крушение на востоке Украины 17 июля 2014 года. Жертвами катастрофы стали 298 человек.

Инцидент расследует ССГ под руководством прокуратуры Нидерландов без участия России. Москву не допустили к расследованию и обвиняют в том, что в Донбасс был доставлен ЗРК «Бук», из которого и был поражен самолет.

Президент России Владимир Путин заявил ранее, что у Москвы нет оснований доверять результатам расследования, так как ее не допустили к этой работе. Премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад выражал свое недовольство ходом расследования, назвав его политизированным и имеющим цель возложить вину на Россию.

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