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Захарова обвинила Нидерланды в давлении на суд по делу MH17

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Фото: Global Look Press/Mission of Russia EU
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Медийная компания Нидерландов, запущенная по делу о крушении малазийского Boeing в Донбассе в 2014 году, — это грубая попытка давления на суд. Об этом в пятницу, 6 марта, заявила официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

«Медийная кампания набирает просто невиданные обороты. Она отличается обвинительным уклоном в адрес России, что вообще недопустимо, ее граждан. И в последние дни перед слушаниями это все запущено для того, чтобы компенсировать имеющиеся пробелы в доказательной базе и скрыть подтасовку фактов под заранее выбранную версию. Может быть, в том числе и для того, чтобы внушить мысль о безупречности проведенного расследования, заранее предопределить вердикт и не допустить любого отклонения от намеченного 6 лет назад курса», — цитирует ее ТАСС.

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Также Захарова подчеркнула, что все перечисленное Россия квалифицирует как грубую попытку давления на предстоящий суд. Кроме того, она добавила, что совместная следственная группа (ССГ), занимающаяся расследованием инцидента, в рамках этой же медийной кампании Нидерландов объявила о нескольких свидетелях, «имена и личности которых засекречены».

Помимо этого, официальный представитель российского МИДа отметила, то ССГ игнорирует переданный Москвой «значительный массив информации» и данных об обстоятельствах крушения.

3 февраля четырем фигурантам дела рейса МН17 было предъявлено обвинение. Первое заседание суда пройдет в Гааге 9 марта.

12 декабря 2019 года МИД РФ уличил Нидерланды в попытке скрыть ошибки в расследовании, а 14 ноября в ведомстве заявили, что ССГ, сформированная для расследования крушения Boeing 777, подстраивает материалы под заранее заготовленное решение.

Лайнер Boeing 777 «Малайзийских авиалиний», выполнявший рейс MH17 Амстердам–Куала-Лумпур, потерпел крушение на востоке Украины 17 июля 2014 года. Жертвами катастрофы стали 298 человек.

Инцидент расследует ССГ под руководством прокуратуры Нидерландов без участия России. Москву не допустили к расследованию и обвиняют в том, что в Донбасс был доставлен ЗРК «Бук», из которого и был поражен самолет.

Президент России Владимир Путин заявил ранее, что у Москвы нет оснований доверять результатам расследования, так как ее не допустили к этой работе. Премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад выражал свое недовольство ходом расследования, назвав его политизированным и имеющим цель возложить вину на Россию.

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