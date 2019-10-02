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Девять врачей онкоцентра имени Блохина подали заявления об увольнении

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Фото: ТАСС/Дмитрий Серебряков
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Девять врачей Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) онкологии им. Н.Н. Блохина написали заявления об уходе из НИИ детской онкологии и гематологии (НИИ ДОиГ). Об этом 2 октября сообщил замдиректора НИИ Георгий Менткевич.

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«На сегодняшний момент из отделения трансплантации все — это шесть человек. <…> Из отделения гематологии, по-моему, еще двое. Из отделения головы и шеи — еще один», — цитирует Менткевича «РИА Новости».

Он подчеркнул, что медики чувствуют ответственность за пациентов, которых ведут, поэтому составили график увольнения.

Продолжить начатое лечение детям поможет доктор медицинских наук Игорь Долгополов — он покинет онкоцентр, когда это не будет угрожать здоровью больных.

Менткевич и ранее пояснял, что медики намерены уходить в разное время. В онкоцентре он совмещал должности замдиректора НИИ ДОиГ и и.о. завотделением, с последней его уволили несколько дней назад, объявив выговор «за хамское поведение».

30 сентября группа врачей НИИ ДОиГ записала видеообращение, в котором обвинила руководство в травле и под угрозой увольнения 26 сотрудников потребовала его отстранения и прозрачного начисления зарплат. На следующий день, 1 октября, медики сообщили о подаче заявлений об уходе. Директор онкоцентра Иван Стилиди тогда заявил, что в отдел кадров поступило только пять заявлений «с разными формулировками». «Газета.ру» писала о семи поданных заявлений.

Медики обвиняют нового руководителя НИИ ДОиГ Светлану Варфоломееву в сокращении ставок, понижении зарплат, препятствовании работе волонтеров и загрузке врачей бумажной работой. Детских онкологов поддерживают «Альянс врачей» и родители больных детей.

Стилиди называет врачей ведомыми и обвиняет в спекуляции. Онкоцентр обратился за помощью в Минздрав, там действия врачей назвали нарушением врачебной этики и создали специальную комиссию для изучения вопроса.

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