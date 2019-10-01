В Кремле прокомментировали скандал в онкоцентре им. Блохина

В компетенцию Кремля не входит контролирование ситуации в Национальном медицинском исследовательском центре онкологии им. Н.Н. Блохина. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 1 октября.

«Сам Кремль не может контролировать ситуацию с положением дел в отдельном лечебном заведении, это было бы абсурдно. Вы знаете, что сегодня есть публикация, что объем проблем преувеличен. Поэтому без свежей и точной информации я не буду ничего говорить», — сказал Песков.

30 сентября группа врачей НИИ детской онкологии и гематологии (НИИ ДОиГ) от лица 26 сотрудников записали видеообращение, в котором обвинили новое руководство в травле и под угрозой увольнения потребовали смены руководства, прозрачного начисления зарплат и аудита строительства новых корпусов, которые почти 20 лет не могут ввести в эксплуатацию.

1 октября медики подали заявления об уходе руководству, вместе с ними был отстранен от обязанностей и.о. завотделения Георгий Менткевич, который был инициатором записи видео. В онкоцентре утверждают, что Менткевичу, параллельно занимающему должность замдиректора НИИ ДОиГ, объявлен выговор «за хамское поведение».

Медики утверждают, что новый руководитель НИИ ДОиГ Светлана Варфоломеева сокращает ставки, понижает зарплаты, нагружает врачей бумажной работой и препятствует работе волонтеров. Изменениями недовольны и родители пациентов. Детских онкологов поддерживает «Альянс врачей».

Однако директор онкоцерта Иван Стилиди в интервью порталу «Будущее России. Национальные проекты» назвал ультиматум врачей откровенной спекуляцией, а самих медиков — ведомыми. В то же время в пресс-центре НМИЦ массовые увольнения опровергают и просят Минздрав дать оценку действиям врачей. В ведомстве пообещали создать комиссию для разбирательства.