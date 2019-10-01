Записавшие видеообращение врачи онкоцентра имени Блохина уволились

Врачи НИИ детской онкологии и гематологии (НИИ ДОиГ) Национального медицинского исследовательского центра онкологии им. Н.Н. Блохина в Москве, грозившие увольнением, покинули свои посты. Об этом сообщают Telegram-каналы со ссылкой на заявление Георгия Менткевича, который ранее был отстранен от должности и.о. завотделением.

«Сегодня большая часть сотрудников и я в том числе — мы написали заявления об увольнении из онкологического центра. Сегодня эти заявления пойдут в работу. <…> Люди будут уходить <…> в разные сроки, потому что каких-то больных надо долечить, довести», — сказал он.

По словам Менткевича, вскоре центр покинут и медсестры, ведь люди видят, «что произошло со всем онкологическим центром за последние два года под руководством новой дирекции».

Глава центра Иван Стилиди ранее заявил, что именно Менткевич был инициатором записи видеообращения. Его отстранили от обязанностей и.о. завотделением еще несколько дней назад и объявили выговор «за хамское поведение». В центре Менткевич совмещал эту должность с постом замдиректора НИИ ДОиГ, уточняет «Газета.ру».

30 сентября врачи НИИ ДОиГ от имени 26 сотрудников центра обвинили новое руководство в травле и под угрозой увольнения потребовали смены руководства, прозрачного начисления зарплат и аудита строительства новых корпусов, которые почти 20 лет не могут ввести в эксплуатацию. Медиков поддерживает «Альянс врачей».

«Известиям» замдиректора НИИ ДОиГ Максим Рыков пояснял, что заявления будут поданы на подпись 1 октября. В центре какие-либо массовые увольнения опровергли и обратились в Минздрав с просьбой дать оценку действиям детских онкологов.

В июне 2019 года пост руководителя НИИ ДОиГ заняла Светлана Варфоломеева. По словам сотрудников центра, она намерена сократить ставки и уже понижает зарплаты, нагружает врачей бумажной работой и препятствует работе волонтеров. Изменениями недовольны и родители пациентов.

Врачи написали открытое обращение к президенту России Владимиру Путину. В Минздраве создадут комиссию для разбирательств.