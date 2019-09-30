Прямой эфир

Врачи онкоцентра имени Блохина пригрозили массовым увольнением

0
Фото: ТАСС/Михаил Почуев
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Все детские онкологи НИИ детской онкологии и гематологии (НИИ ДОиГ) Национального медицинского исследовательского центра онкологии им. Н.Н. Блохина в Москве обвинили новое руководство центра в травле и пригрозили своим увольнением. Медики записали видеообращение и опубликовали его 30 сентября.

Опухоль головного центра: что стоит за скандалом в НМИЦ им. Блохина
Ситуацию, сложившуюся в самом известном онкологическом учреждении страны, назвали нарушением врачебной этики и клятвы Гиппократа

«Мы, а также те, кто не смог присутствовать сегодня с нами, заявляем о своем решении уволиться, поскольку новое руководство онкоцента не дает нам честно выполнять врачебный долг. Заявления об увольнении уже написаны», — сказал замдиректора НИИ ДОиГ Максим Рыков.

В обращении врачи рассказали об ужасных условиях для пациентов: дети лежат в помещениях без вентиляции и с изъеденными плесенью стенами, а сами палаты переполнены больными. Новые корпуса строят уже около 20 лет, но введение их в эксплуатацию ежегодно откладывается.

Кроме того, руководство несправедливо начисляет зарплаты врачам, принуждая уволиться. Под давлением свои должности уже покинули многие специалисты.

«Вместо решения этих проблем новое руководство приступило к аппаратной борьбе — ради продвижения «своих» людей терроризирует сложившийся трудовой коллектив», — рассказала детский онколог Наталья Субботина.

Медики требуют отстранения нового руководства, прозрачного и обоснованного начисления зарплат и проведения аудита строительства новых корпусов. В поддержку 26 сотрудников института выступил «Альянс врачей».

В июне 2019 года на пост руководителя НИИ ДОиГ была назначена Светлана Варфоломеева. Ранее сотрудники центра рассказывали, что Варфоломеева создала в коллективе напряженную обстановку — угрожает сократить ставки, понижает заработные платы, нагружает врачей бумажной работой и препятствует работе волонтеров. Новым руководством недовольны и родители больных детей.

Врачи написали открытое обращение к президенту России Владимиру Путину. Генпрокуратура в ходе проверки выявила нарушения в работе центра. Разобраться в ситуации с сокращениями обещали в Минздраве России. При этом новое руководство учреждения информацию о массовом сокращении сотрудников опровергает.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
СМИ раскрыли секрет плачущей кристаллами девушки из Армении
Врачи в Москве спасли женщину с почти полностью пораженным волчанкой организмом

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019