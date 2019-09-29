Врачи в Москве спасли женщину с почти полностью пораженным волчанкой организмом

Московские врачи спасли пациентку, у которой почти все органы были поражены болезнью. Как пишет агентство городских новостей «Москва» 29 сентября, женщина страдала от системной красной волчанки, которая стремительно развивалась.

Жительницу столицы доставили с подозрением на пневмонию в ГКБ №4, где ее разместили в ревматологическое отделение. После назначенной терапии пациентке стало лучше, однако позднее врачи диагностировали у нее двухстороннюю пневмонию.

«В процесс были вовлечены практически все органы и системы, поражена кожа, легкие, почки, суставы, печень, развился полисерозит — воспаление нескольких серозных оболочек сразу (плевры, перикарда, брюшины). Кроме того, перечень диагнозов дополнял миокардит, васкулит, лихорадка, лимфаденопатия, гепатоспленомегалия, гематологические и иммунологические нарушения», — рассказали в пресс-службе столичного департамента здравоохранения.

В реанимации женщина находилась почти две недели. Несмотря на параллельное развитие других болезней, состояние москвички удалось стабилизировать. Сейчас пациентка находится под наблюдением специалистов и продолжает курс лечения.

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