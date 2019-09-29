Прямой эфир

Врачи в Москве спасли женщину с почти полностью пораженным волчанкой организмом

0
Фото: РИА Новости/Николай Хижняк
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Московские врачи спасли пациентку, у которой почти все органы были поражены болезнью. Как пишет агентство городских новостей «Москва» 29 сентября, женщина страдала от системной красной волчанки, которая стремительно развивалась.

Мирное нёбо: пациента в онлайн-режиме спасли от риска умереть во сне
Во время видеоконференции между Санкт-Петербургом и Геленджиком ведущие отоларингологи обсудили, как избавиться от храпа и апноэ

Жительницу столицы доставили с подозрением на пневмонию в ГКБ №4, где ее разместили в ревматологическое отделение. После назначенной терапии пациентке стало лучше, однако позднее врачи диагностировали у нее двухстороннюю пневмонию.

«В процесс были вовлечены практически все органы и системы, поражена кожа, легкие, почки, суставы, печень, развился полисерозит — воспаление нескольких серозных оболочек сразу (плевры, перикарда, брюшины). Кроме того, перечень диагнозов дополнял миокардит, васкулит, лихорадка, лимфаденопатия, гепатоспленомегалия, гематологические и иммунологические нарушения», — рассказали в пресс-службе столичного департамента здравоохранения.

В реанимации женщина находилась почти две недели. Несмотря на параллельное развитие других болезней, состояние москвички удалось стабилизировать. Сейчас пациентка находится под наблюдением специалистов и продолжает курс лечения.

Ранее в сентябре на лечение в Краснодар перевезли девочку из США. Шестимесячная Луна страдает от врожденного меланоцитарного невуса, из-за которого на лице малышки появилось черное пятно, напоминающее маску.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Режиссер Хейфец напал с ножом на врачей скорой помощи
Власти Коми приобретут служебные квартиры для врачей

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019