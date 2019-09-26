Власти Коми приобретут служебные квартиры для врачей

Правительство Коми одобрило идею регионального отделения «Общероссийского народного фронта» о приобретении служебного жилья для врачей с возможностью бесплатной приватизации через 10 лет. Утвержден план закупки 21 квартиры в Сыктывкаре, Ухте, Печоре и поселке Усогорск. Общественники разработали это предложение по результатам мониторинга реализации нацпроекта «Здравоохранение».

В минздраве Коми пояснили, что учреждения, в оперативное управление которых передан жилищный фонд, с согласия собственников вправе принимать решения о приватизации служебных жилых помещений, передает ИА «Комиинформ».

Эксперты ОНФ также передали в правительство предложение включить в госпрограмму развития здравоохранения обучение врачей в клинической ординатуре за счет средств бюджета республики. Таким образом снизится дефицит узких специалистов.

В августе министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова заявила, что ведомство предлагает обязать регионы обеспечивать медицинских работников первичного звена и скорой помощи социальным пакетом, в который будут входить жилье, приоритет для поступления их детей в ясли, детские сады, школы.