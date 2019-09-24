Тяжелобольную девочку из США привезут на лечение в Краснодар

Шестимесячную девочку Луну, страдающую от серьезного заболевания, выражающегося появлением черного пятна на лице, привезут из США на лечение в Россию. Об этом пишет The Daily Mail.

Девочка родилась с врожденным меланоцитарным невусом, из-за которого на лице появилось черное пятно, напоминающее маску. По словам Кэрол Феннер, матери девочки, оно занимает большую часть лица дочери, а американские врачи согласились провести операцию лишь за $400 тыс. Женщина пыталась собрать деньги при помощи общественных компаний, однако ничего не вышло: сумма оказалась для семьи неподъемной. Тогда с ней связался врач из Краснодара, пишет сайт kp.ru.

«И тогда мне позвонил тот доктор из России. Он сказал мне, что у них есть другой метод, гораздо менее инвазивная операция, чем та, которую нам предлагали в США. Он показал мне результаты его предыдущих пациентов, операций. Мне они понравились», — заявила Феннер.

Как отмечает телеканал «Звезда», стоимость лечения составит вдвое меньше, чем попросили американские специалисты.

Мать девочки отметила, что в США ребенку бы проводили разные операции на протяжении четырех лет, а в России хирургические вмешательства займут год-полтора, сообщает телеканал «360» .

По словам специалистов, пятно не только негативно влияет не внешность ребенка, но в будущем может перерасти в рак кожи. Врачи в США отказались начать лечение, поскольку, по их оценкам, ребенку необходимо провести 80 операций, а российские медики взялись помочь ребенку за шесть-восемь операций. По словам врача-онколога, руководителя Краснодарской специализированной клиники лазерной и фотодинамической терапии Павла Попова, такое количество операций, какое предлагали в Штатах, несовместимо со здоровьем ребенка, пишет «Федеральное агентство новостей».

В мае британские хирурги прооперировали ребенка в утробе матери.