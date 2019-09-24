Прямой эфир

Тяжелобольную девочку из США привезут на лечение в Краснодар

0
Фото: личный архив Кэрол Феннер
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Шестимесячную девочку Луну, страдающую от серьезного заболевания, выражающегося появлением черного пятна на лице, привезут из США на лечение в Россию. Об этом пишет The Daily Mail.

Девочка родилась с врожденным меланоцитарным невусом, из-за которого на лице появилось черное пятно, напоминающее маску. По словам Кэрол Феннер, матери девочки, оно занимает большую часть лица дочери, а американские врачи согласились провести операцию лишь за $400 тыс. Женщина пыталась собрать деньги при помощи общественных компаний, однако ничего не вышло: сумма оказалась для семьи неподъемной. Тогда с ней связался врач из Краснодара, пишет сайт kp.ru.

Сделка с совестью: ребенку не стали вырезать опухоль из-за праздников
Пока красноярские медики отдыхали и тянули время, мальчик стал неоперабельным. Теперь врачи разводят руками и отрицают вину

«И тогда мне позвонил тот доктор из России. Он сказал мне, что у них есть другой метод, гораздо менее инвазивная операция, чем та, которую нам предлагали в США. Он показал мне результаты его предыдущих пациентов, операций. Мне они понравились», — заявила Феннер.

Как отмечает телеканал «Звезда», стоимость лечения составит вдвое меньше, чем попросили американские специалисты.

Мать девочки отметила, что в США ребенку бы проводили разные операции на протяжении четырех лет, а в России хирургические вмешательства займут год-полтора, сообщает телеканал «360» .

По словам специалистов, пятно не только негативно влияет не внешность ребенка, но в будущем может перерасти в рак кожи. Врачи в США отказались начать лечение, поскольку, по их оценкам, ребенку необходимо провести 80 операций, а российские медики взялись помочь ребенку за шесть-восемь операций. По словам врача-онколога, руководителя Краснодарской специализированной клиники лазерной и фотодинамической терапии Павла Попова, такое количество операций, какое предлагали в Штатах, несовместимо со здоровьем ребенка, пишет «Федеральное агентство новостей».

В мае британские хирурги прооперировали ребенка в утробе матери.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Опасная связь: ученые доказали вредность мобильных телефонов для детей
Уникальное исследование воздействия электромагнитного излучения на школьников продолжалось 14 лет
Российского моряка прооперировали на борту подводной лодки

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019