Генпрокуратура выявила нарушения в московском онкоцентре имени Блохина

Генеральная прокуратура в ходе проверки выявила нарушения в деятельности «Национального медицинского исследовательского центра онкологии имени Н.Н. Блохина» Минздрава России. Об этом в понедельник, 9 сентября, «Известиям» сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

Нарушения выявлены, в том числе, при использовании имущества учреждения и оказания платной медицинской помощи с при посредничестве организации ООО «Русский доктор».

«С целью устранения нарушений закона Генеральной прокуратурой РФ министру здравоохранения Российской Федерации внесены представления. По результатам рассмотрения приняты меры к устранению допущенных нарушений», — отметили в ведомстве.

Материалы проверки направлены в Следственный Комитет России (СКР) для дачи правовой уголовно-правовой оценки действиям работников онкоцентра.

Ранее в понедельник в Национальном медицинском исследовательском центре онкологии ИМ. Н.Н. Блохина в Москве опровергли информацию о массовом сокращении сотрудников из НИИ детской онкологии и гематологии.

17 декабря прошлого года в ходе проведения инвентаризации в холодильной камере онкоцентра обнаружили три деревянных ящика с четырьмя мумифицированными телами и секретированной нижней конечностью. Как уточнили в следственных органах, смерть людей наступила более 20 лет назад. Инцидент стал основанием для проведения доследственной проверки, которую проводят сотрудники московского главка СКР и Росздравнадзора.

Как позже пояснили в медучреждении, тела решили передать правоохранителям в связи с длительной невостребованностью родственниками.