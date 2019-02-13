Названы имена умерших, тела которых хранились в онкоцентре Блохина более 20 лет

Телеканал РЕН ТВ узнал имена двоих умерших, мумифицированные тела которых обнаружили в онкоцентре Блохина в конце 2018 года. По последним данным, они пролежали в учреждении более 20 лет.

Как удалось узнать журналистам, погибшей женщиной оказалась Х. Шиабетдинова, а мужчиной — А. Волощенко. Сообщается, что они умерли в 1994 году от онкологических заболеваний.

Известно также, что следователи уже допросили Аполлона Карселадзе, который в те годы был заведующим патологоанатомическим отделением центра. По его словам, в 1990-х учет велся с помощью журнала, а невостребованные тела хранились в больнице до тех пор, пока их не забирали родственники.

17 декабря прошлого года в ходе проведения инвентаризации в холодильной камере онкоцентра обнаружили три деревянных ящика с четырьмя мумифицированными телами и секретированной нижней конечностью. Как уточнили в следственных органах, смерть людей наступила более 20 лет назад. Инцидент стал основанием для проведения доследственной проверки, которую проводят сотрудники московского главка СКР и Росздравнадзора.

Как позже пояснили в медучреждении, тела решили передать правоохранителям в связи с длительной невостребованностью родственниками.